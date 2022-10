Die großen Sprünge sind vorbei

Vier Jahre war Franz Zimmermann Trainer in Germaringen. Doch nach dem Aufstieg in die Bezirksliga ist der Erfolg überschaubar geblieben. Der SVO setzt nun auf Johannes Martin.

01.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Zwei interessante Partien stehen in der Bezirksliga Süd an: das Verfolgerduell zwischen Cosmos Aystetten und der SVK sowie das Spiel aus der unteren Region zwischen Oberstdorf und Germaringen. Die Partie wurde aber nicht nur auf Montag verlegt, sondern ist die erste nach dem Trainerwechsel in Germaringen.

Spiel verlegt

Ursprünglich hätte der SVO Germaringen am heutigen Samstag ab 14 Uhr beim FC Oberstdorf antreten sollen, doch die Partie wurde nun aufgrund der Platzverhältnisse auf den kommenden Montag zur gleichen Zeit angesetzt. Vor dem wichtigen Auswärtsspiel hat man sich beim SVO Germaringen für frischen Wind auf der Trainerbank entschieden und die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Coach Franz Zimmermann vorzeitig beendet. Bis auf weiteres übernimmt Co-Trainer Johannes Martin die Aufgabe, er wird dabei von Markus Wahmhoff unterstützt. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, denn Franz Zimmermann hat hier beim SVO über vier Jahre tolle Arbeit geleistet, sich bestens im Verein integriert und dabei immer das große Ganze im Blick gehabt. Dafür sind wir dem Franz dafür sehr dankbar. Mit dieser Entscheidung hoffen wir auch auf einen Weckruf an die Mannschaft, damit uns sportlich möglichst schnell eine Trendwende gelingt“, beschreibt der sportliche Leiter Oliver Baumann die Entscheidung des Vereins. Insbesondere die beiden kommenden Spiele in Oberstdorf und zuhause gegen Haunstetten sieht Baumann von größter Bedeutung und hofft auf den sportlichen Befreiungsschlag.

Spitzenspiel für die SVK

Am Sonntag geht es für die SpVgg Kaufbeuren (Platz 3./21 Punkte) zum SV Cosmos Aystetten (4./20), Beginn des Spitzenspiels ist um 15 Uhr. Der Abstieg war gewiss nicht geplant von Cosmos Aystetten, und wie viele Mannschaften auch muss sich der SV auch erst wieder finden. Doch das scheint bei Aystetten langsam der Fall, was man bei der Offensive des SV sieht: In der Liga ist sie zurzeit der zweitstärkste Sturm. Doch die Spiele der SVK gegen Aystetten waren in der Landesliga immer sehr eng, auch diesmal wird es wohl auf Kleinigkeiten ankommen. „Wir wollen natürlich die Null halten, vorne machen wir schon unsere Tore,“ hofft deshalb Trainer Mahmut Kabak.