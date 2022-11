„Die Jungs haben sich gepusht“ - TSV siegt in Nürnberg

TSV Westendorf gewinnt dramatischen Kampf in Nürnberg und holt sich Platz drei in der Ringer-Oberliga zurück.

28.11.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Als der Schlussgong ertönte, gab es kein Halten mehr. Westendorfs Ringer stürmten auf Kilian Krupna zu. Der hatte zwar gerade in einer Schlacht gegen den Routinier Marco Dürmeier verloren, aber seinem Team trotzdem den wichtigen Gesamtsieg beschert. Mit 15:14 gewann der TSV in der bayerischen Oberliga auswärts gegen die Bundesligareserve der Nürnberg Grizzlys.

Nach drei Niederlagen und 14 Tagen Pause

Enttäuschung auf der Seite der Grizzlys, Jubel dagegen beim TSV Westendorf. Die Ostallgäuer sind wieder zurück. Nach drei Niederlagen in Serie und einer zwischenzeitlichen 14-tägigen Pause wollte das von Cheftrainer Maximilian Goßner an diesem Abend betreute Team endlich wieder jubeln. Dabei sah es zunächst überhaupt nicht nach einem Erfolg der Gäste aus dem Ringerdorf aus.

Nur zwei Siege bis zur Pause

Niklas Steiner (57 kg), der sich stilartfremd wieder zur Verfügung stellte, musste sich dem Nürnberger Sebastian Gerlach trotz 6:0-Führung am Ende per Schulterniederlage geschlagen geben. Westendorfs Simone Iannottoni schaffte im Rückkampf gegen Ewald Stoll einen weiteren Sieg: Er hielt den Kaderathleten des Deutschen Ringer-Bundes mit 4:0-Wertungspunkten auf Distanz. Dass Felix Kiyek im Halbschwergewicht gegen Anthony Sanders auf beide Schultern landete, hatten die Westendorfer in keiner Weise eingeplant. Dabei führte Kiyek mit 3:0. Auch Michael Steiner ging danach als Verlierer von der Matte. Im Limit bis 61 Kilo unterlag der Freistiler gegen Hamed Kiani mit 2:5. Doch Maximilian Prestele (66 kg, Griechisch-römisch) brachte mit seinem Schultersieg gegen Seyran Hüseynzade Westendorf zur Halbzeit auf 6:10 heran.

Westendorf dreht auf

Nach der Pause landete Simon Einsle im Limit bis 86 Kilo im freien Stil einen überaus wichtigen 7:0-Einzelsieg gegen Franco Besold. Daniel Joachim, der aus taktischen Gründen wieder abkochte und im Limit bis 71 Kilo antrat, traf auf Enes Akbulut. Er verlor das Duell knapp mit 3:5-Wertungspunkten. Einen Sieg feierte hingegen Philipp Reiner (80 kg, Greco) gegen Christian Götz. Mit 13:5 zwang der Westendorfer den Grizzly in die Knie. Und Ion Gaimer brachte im Limit bis 75 Kilo durch seinen Schultersieg gegen Jonas Edel Westendorf zum ersten Mal an diesem Abend in Führung. Vier Punkte lagen die Gäste vor den Nürnbergern. Mehr als ein Remis war für die Grizzlys nicht mehr möglich. An eine Niederlage dachte keiner. Und Kilian Krupna kämpfte verbissen gegen Marco Dürmeier, um keine vier Mannschaftspunkte abzugeben. Krupna haute sogar eine Viererwertung raus. Letztendlich gewann Dürmeier zwar hoch mit 20:9, doch Westendorf hielt den Gesamtsieg fest in den Händen.

Goßner erfreut über Comeback-Qualitäten

„Schon an der Waage war klar, dass sie alles herausholen wollten, um uns zu bezwingen“, war Maximilian Goßner überrascht, dass Nürnberg sehr viele qualitativ starke Athleten, wie Kiani, Dürmeier, Sanders und Akbulut für diesen Kampf einsetzte. „Die Jungs haben aber Moral gezeigt“, freut sich der Cheftrainer über den knappen, aber nicht unverdienten Auswärtssieg in der Norisstadt. „Normalerweise kannst du nach zwei Schulterniederlagen so einen Kampf nicht mehr gewinnen, doch die Jungs haben sich gegenseitig gepusht. Hut ab vor dieser Leistung“, zollte Goßner Beifall. Durch diesen Sieg hat sich Westendorf den dritten Platz von Nürnberg wieder zurückerobert. Derweil zieren Ligaprimus Anger (Sieg in Burghausen) und Tabellenzweiter Geiselhöring (Sieg in Burgebrach) oben weiter einsam ihre Kreise.