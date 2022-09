„Die Jungs sind fit“ - die Ringer vor der neuen Saison

Beim Bezirkstraining des Bayerischen Verbandes in Westendorf bereiten sich die Ringer auf die kommende Saison vor. Entwicklung der TSV-Ringer ist positiv.

Die Tage für die Westendorfer Ringer bis zum Saisonstart sind gezählt. Wenn am 17. September endlich die neue Runde startet, wollen die TSV-Akteure angreifen. Schon am vergangenen Samstag nutzten sie ein intensives Bezirkstraining des Bayerischen Ringerverbandes am Stützpunkt in Westendorf. Dafür kamen auch Sportler aus Kottern, Röhlingen und Unterelchingen hinzu.

Einige Vereine passen

40 Athleten nutzten die Gelegenheit, um zu schauen, auf welchem Stand sie nun wirklich sind. „Es ging in den beiden Einheiten speziell um die Wettkampfvorbereitung“, erklärt Landesstützpunkttrainer Matthias Einsle. Jeder Ringer blickte auf drei volle Trainingskämpfe zurück. Aber nicht alle schwäbischen Vereine wollten den intensiven Trainingstags: „Obwohl unser Sportreferent Thomas Stechele alle Vereine einlud, nahm der Großteil leider nicht daran teil“, bedauert Bezirksvorsitzender Stefan Günter.

Auch Baden-Württemberger dabei

Unterelchingen gehört dem Bezirk Schwaben an, der AC Röhlingen nicht, nutzte aber die Möglichkeit, in Westendorf zu trainieren. Beide Teams nehmen an den Wettkämpfen in Württemberg teil. Während für sie der Saisonstart am kommenden Wochenende ist, starten die Ostallgäuer und alle anderen bayerischen Teams erst am 17. September.

TSV-Cheftrainer zufrieden

Unterdessen hat Griechisch-römisch-Cheftrainer Maximilian Goßner einen guten Eindruck von den eigenen Athleten gewonnen. „Was ich gesehen habe, stimmt mich schon zufrieden. Hier und da gibt es zwar noch Potenzial mit Luft nach oben, doch die Jungs sind fit.“ Ähnliche Töne gibt auch Freistil-Cheftrainer Matthias Einsle von sich, der die Entwicklung der Jungs als positiv bewertet.

Hausaufgaben gemacht

Der Großteil der 40 teilnehmenden Athleten waren Westendorfer. „Sicherlich müssen wir abwarten, wie sich der eine oder andere Ringer entwickelt. Denn ein Wettkampf ist natürlich was ganz anderes als ein Training“, erklärt Einsle. Die Hausaufgaben im Grundlagenbereich wurden beim TSV Westendorf aber schon gemacht. Bis zum ersten Anpfiff in der Sparkassen Arena im Bürgerhaus Alpenblick warten auf die TSV-Athleten nur noch kurze, intensive Trainingseinheiten.

