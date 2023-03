Die Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche bekommt ab Herbst einen neuen Pfarrer

Nach dem Abschied von Pfarrer Alexander Röhm steht nun fest, wer seine Nachfolge an der Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche übernimmt.

17.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Im September 2022 verließ Pfarrer Alexander Röhm die Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche. Jetzt steht fest, wer seine Nachfolge antritt: Pfarrer Jost Herrmann kommt von Schongau nach Kaufbeuren. Er wird die erste Pfarrstelle im Herbst übernehmen, heißt es in einer Mitteilung der Dreifaltigkeitskirche.

Die evangelische Kirchengemeinde in Kaufbeuren habe er „schon immer im Blick gehabt“, schildert Herrmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Das liege auch an persönlichen Kontakten, etwa zu Pfarrerin Michaela Kugler und zu Günter Kamleiter, Sprecher des Arbeitskreises Asyl.

Pfarrer Jost Herrmann freut sich auf die neue Aufgabe in Kaufbeuren

Herrmann war bereits in mehreren Städten als Pfarrer tätig, unter anderem verbrachte er sechs Jahre in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria. Die Pfarrstelle in Schongau übernahm er 2018. Zudem arbeitete der 58-Jährige in der Asylhilfe und in der Ehrenamtskoordination. Sein Vikariat absolvierte Herrmann im Westallgäuer Lindenberg. Auf die „herausfordernde Stelle“ in Kaufbeuren freue er sich, sagt der Vater dreier erwachsener Kinder. „Ich glaube, dass ich mich hier gut einbringen kann.“