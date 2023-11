Die Kaufbeurer Landsknechtstrommler eroberten sogar New York

Seit 30 Jahren gibt es die Tänzelfest-Landsknechtstrommler – und sie denken noch lange nicht ans Aufhören. 70 Frauen und Männer sind heute aktiv dabei.

1993 gründete der damalige zweite Vorsitzende des Tänzelfestvereins Kaufbeuren, Winfried Schwangart, die Tänzelfest-Landsknechtstrommler. Die Mitglieder rekrutierte er aus ehemaligen Trommlern der Tänzelfest-Knabenkapelle und der Freiwilligen Feuerwehr Kaufbeuren.

Mit der Leitung und Ausbildung beauftragte Winfried Schwangart Hermann Götzfried. Viele Hürden galt es damals aus dem Weg zu räumen, Kostüme mussten genäht und Trommeln beschafft werden. Schon im ersten Jahr gesellten sich zu den Trommlern ein Fähnrich und Marketenderinnen.

Zum Tänzelfest 1994 war es dann soweit: Sie hatten ihre Premiere! Nach dem großen Erfolg vor heimatlichem Publikum folgten viele Auswärtsauftritte wie beim Spectaculum in Bozen, bei den Kaltenberger Ritterspielen oder dem Schützen- und Trachtenumzug beim Oktoberfest in München. Als Glanzpunkt gilt bis heute der Auftritt bei der Steubenparade 1999 in New York.

Tänzelfest-Landsknechtstrommler: seit 2003 ein eigener Verein

Ein weiterer Meilenstein war 2003 die Gründung eines eigenen Vereins. Von da an waren sie die „Tänzelfest-Landsknechtstrommler Kaufbeuren“. Im Zug der Vereinsgründung wollten sich die Trommler neue Kostüme anfertigen lassen. Dank Schneiderin Dagmar Meyer konnten sie sich diesen Traum auch erfüllen – geschneidert nach Originalabbildungen deutscher Landsknechte um 1500.

Die musikalischen Leiter der letzten Jahre, Armin Blaschek, Florian Zajicek und Moritz Landvogt, komponierten immer mehr Stand- und Laufmärsche, so dass nun ein eigenes Repertoire aus Lauf- und Standmärschen präsentiert werden kann. Aber auch die Darbietungen versuchten sie zu verbessern. Zum einen erfolgte dies durch die Feuertrommeln, die unter der Leitung von Jochen Berge-Fleschhut fester Bestandteil ihres Programms wurden, zum anderen durch die Fähnriche, liebevoll „Schwingerklub“ genannt.

Diese erarbeiteten unter der Leitung von Markus Holy nach und nach eine eigene Art des Fahnenwerfens, sodass nun auch eine Fahnenshow mit bis zu sechs Fahnenschwingern präsentiert werden kann. So entstand auch bald der Wunsch nach einer eigenen Veranstaltung.

Mit dem Musikverein Harmonie Oberbeuren entwickelte man die Idee der „Serenade am Wertachstrand – ein musikalischer Sommernachtstraum der Tänzelfest-Landsknechtstrommler Kaufbeuren und des Musikvereins Harmonie Oberbeuren.“ Sie findet nun seit 15 Jahren am Sonntag vor der Tänzelfest-Eröffnung statt.

Tänzelfest-Landsknechtstrommler: Generationswechsel vollzogen

Mit ihren Vorständen Susanne Roßkopf (Finanzen), Moritz Landvogt (Musik) und Dominik Laugwitz (Organisation) haben sie es geschafft, einen problemlosen Generationswechsel im Verein zu vollziehen. Auch an Nachwuchs fehlt es nicht. Waren es 1993 kaum 20 Mann, kann der Verein heute auf eine Mannschaftsstärke von 70 Frauen und Männern zwischen 20 und 56 Jahren blicken.

