Pudel, Sau oder Ross: Das geschah mit dem schwarzen Märzenburgfräulein

In der Märzenburgsage hat das schwarze Märzenburgfräulein Schuld auf sich geladen. Wie es mit ihr weiterging erfahren Sie im AZ-Adventskalender.

07.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in so manches Kaufbeurer Geheimnis eintauchen.

Eine versunkene Burg, drei Schwestern: Heute geht es weiter mit der Märzenburg-Sage. Was aus dem „schwarzen Märzenburgfräulein“ wurde, dazu gibt es in Karl Reisers „Allgäuer Sagen“ unterschiedliche Versionen. Eines haben sie aber alle gemeinsam: Auch diese Schwester fristete nach ihrem Tod ein Dasein als Geist. Da sie als Betrügerin Schuld auf sich geladen hatte, durfte sie allerdings nicht in Menschengestalt spuken.

Es gibt verschiedene Versionen der Kaufbeurer Sage

Einer Legende zufolge ist sie zu einem schwarzen Pudel geworden. Feuerspeiend und mit einem Schlüssel im Maul hütete der Hund den versunkenen Schatz. Ein Füssener Jesuit soll den Pudel einst in seinem Hütlein gefangen und in den Ofen eines Bäckers gesteckt haben. Daraufhin habe es den Ofen sowie das halbe Haus zerrissen.

Andere behaupten, sie hat die Gestalt einer schwarzen Sau angenommen. Man habe sie am Ufer der Wertach grunzen gehört. Die Vorderpfoten des Tiers seien Menschenhände gewesen. Ein Jäger soll einmal auf die Sau geschossen haben, zu seinem Entsetzen sei die Kugel an ihr abgeprallt, sodass sie ihn beinahe selbst getroffen hätte. Eine weitere Geschichte besagt, die Schwester müsse als schwarzes Ross geistern und wie vom Teufel gehetzt bergauf und bergab rund um die Märzenburg rasen, sodass seine Hufeisen glühen.

Wie es mit dem letzten Märzenburgfräulein weiterging, erfahren Sie im nächsten Türchen.

