Die Kultur in der Corona-Krise: "Wir wissen nicht so richtig, wie es weitergeht"

Peter Brosche, Leiter des Kaufbeurer Podiums, hat die Nase gestrichen voll von Corona. Obwohl Veranstaltungen ausverkauft sind, bleiben viele Plätze leer.

07.12.2021 | Stand: 12:06 Uhr

Wer Peter Brosche dieser Tage fragt, wie bei ihm die Stimmung ist, dem antwortet er kurz und knapp: „bescheiden“. Während zu Beginn der Pandemie bestimmte Branchen als systemrelevant erklärt wurden und Klopapier zum Luxusgut avancierte, mussten Kulturbetriebe schließen.

Applaus gespendet wurde nur noch von Balkonen aus für die in der Pandemie besonders belasteten Pflegekräfte. Auf der Kellerbühne im Podium blieben die Lichter monatelang aus.

Nach dem Corona-Lockdown: Neustart für die Kultur

Dann kam im Herbst 2020 der Neustart. Hoffnung keimte auf. Brosche hatte Fördertöpfe angezapft und bekam vom Bundesprogramm „Neustart Kultur“ eine Luftfilteranlage bezahlt – als einer der ersten in der Stadt.

An allen Plätzen standen fortan Plexiglasscheiben, die seine Gäste vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen sollten. Doch nach nur vier Veranstaltungen ging das ganze Land erneut in den Lockdown. Das über den Sommer erarbeitete Konzept war nur noch Makulatur. „Nur durch die Zuschüsse vom Bund und von der Stadt und dank der Spenden sind wir über die Runden gekommen“, sagt der 79-Jährige.

Neue Corona-Regeln: 2G und 2G Plus

Auch in diesem Jahr lief der Betrieb nie unter Volllast, die Gäste kämen nur noch zaghaft und seien zurückhaltend. „Weil sie Angst haben, sich anzustecken oder weil ihnen die ganze Prozedur zu anstrengend ist“, vermutet Brosche. Gemeint sind die Regelungen 2G und 2G Plus.

Lesen Sie auch

Theater im Oberallgäu Was die neuen Corona-Regeln für die Kulturgemeinschaft Oberallgäu bedeuten

Obwohl die letzten Veranstaltungen ausverkauft gewesen seien, blieben etlich Plätze leer, berichtet Brosche, der das Podium seit über vier Jahrzehnten leitet. Zuschauer ließen also ihre schon bezahlten Karten lieber verfallen als zu kommen. „Wir wissen nicht so richtig, wie es weitergeht.“

Brosche hat die Nase gestrichen voll von Corona. Wenn er einen Wunsch frei hätte, dann müsste er nicht lange überlegen: „Dass das Virus endlich verschwindet.“

In unserem Adventskalender stellen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dieses Jahr Menschen vor, die in ihrem Beruf oder in ihrem Ehrenamt durch die Corona-Pandemie besonders gefordert sind.

Die bisherigen Türchen: