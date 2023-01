Die letzten Schwaben - U12 des SVM bi der "Südbayerischen" chancenlos

Zwei U12-Mannschaften des SV Mauerstetten scheiden bei der südbayerischen Meisterschaft im Volleyball aus. Größere Vereine mit größeren Spielerinnen.

26.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der SV Mauerstetten war mit zwei U12-Mannschaften bei der südbayerischen Meisterschaft vertreten. Bei Teams hatten nur eine Außenseiterrolle. Insgesamt waren 16 Vereine aus Niederbayern, Oberbayern und Schwaben in Sonthofen dabei.

Beide SVM-Teams Gruppenletzter

Bereits zu Beginn der Gruppenphasen mussten beide SVM-Teams feststellen, dass es sehr schwer war, in diesem Teilnehmerfeld mitzuhalten. Der SVM I verlor gegen Lohhof, Unterhaching und Straubing I und wurde Gruppenletzter. Dem SVM II erging es nicht anders: Das Team musste sich Straubing I, Dachau I sowie Jahn München geschlagen geben.

„Die anderen Vereine hatten wesentlich spielfähigere und vor allem technisch besser ausgebildetere Mädels als der SVM. Außerdem spielte auch die Körpergröße eine große Rolle: Während die meisten großen Vereine Spielerinnen nach der Größe aussuchen, ist dies beim SVM kein Kriterium“, analysierte Jugendleiterin Karin Sailer.

Plätze 10 und 15 für den SVM

Für Mauerstetten blieben deshalb nur die Spiele um die hinteren Plätze. Nach Siegen gegen Sonthofen und Vilsbiburg trat der SVM I gegen Lenggries um Platz 9 an. Die Partie ging 0:2 verloren, was Rang zehn bedeutete. Das zweite Team verlor gegen Vilsbiburg, aber gewann gegen Sonthofen. Nach einer Niederlage gegen Dingolfing blieb damit der 14. Platz. Somit wird aus Schwaben lediglich der VSC Donauwörth an der bayerischen Meisterschaft in Mömlingen an den Start gehen.

Die U18 greift ein

Am kommenden Sonntag spielt die U18 des SV Mauerstetten mit Wildcard erstmals in dieser Saison, und zwar bei der schwäbischen Meisterschaft, die in Haunstetten stattfindet.