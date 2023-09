„Die Liga ist stärker“- Westendorfs Ringer vor dem ersten Kampf in der Oberliga

Der TSV Westendorf startet gegen Mitfavorit Geiselhöring in die neue Oberligasaison im Ringen. Die Konkurrenz ist größer geworden und hat sich versärkt - der TSV aber auch.

01.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Es ist wohl das einzigartige Flair und die Stimmung, die den Ringsportfan jährlich beim TSV Westendorf in seinen Bann zieht: Die Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick wird nun wieder zu einem Hexenkessel. Am Samstagabend werden die Fans ihren Recken zum Start in die neue Oberliga-Saison zujubeln. Zu Gast ist ab 19.30 Uhr Vorjahresvizemeister TV Geiselhöring.

Spekatkuläres Saisonfinale

Das letzte Duell zwischen beiden Kontrahenten hatte es in sich, als Westendorf im Dezember des vergangenen Jahres beim Saisonfinale die Niederbayern mit 23:12 in eigener Halle in die Knie zwang. Sieben Einzelsiege gingen damals auf das Konto der Ostallgäuer. Spannender verlief dagegen der Hinrundenkampf, den die Ostallgäuer mit 11:13 abgaben.

Geiselhöring setzt auf Ausländer in den leichten Klassen

„Ich erwarte einen sehr spannenden Heimkampf, ja sogar ein Duell auf Augenhöhe“, sagt Griechisch-römisch-Cheftrainer Maximilian Goßner über die Premiere. Es werde richtig heiß zugehen, ist er überzeugt. Denn der Vizemeister hat mit Jan Arkadiusz Gucik und Ilja Vorobev zwei Topathleten in seinen Reihen. Gerade in den leichten Gewichtsklassen hat der TVG einen Vorteil, da er dort vorwiegend ausländische Kräfte einsetzt. Für TSV-Boss Robert Zech ist nicht nur dieser Kampf, sondern sind auch die weiteren Begegnungen in Burgebrach und daheim gegen Oberölsbach schon richtungsweisend.

Fanclub feiert kleines Jubiläum

„Das sind drei Brocken zum Start. Da werden die Jungs gleich mal aufs Gaspedal steigen. Das ist schon gleich richtig megaspannend. Ich freue mich wahnsinnig drauf.“ In die gleiche Kerbe schlägt auch Goßner: „Einige Einzelkämpfe können so oder so ausgehen. Vieles ist hier auf Messers Schneide.“ Er hofft auf die wie immer großartige Unterstützung der Zuschauer und der Allgäu-Bulls. Der Fanclub feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum.