Der Bierpreis beim Tänzelfest 2023 in Kaufbeuren steigt: Die wichtigsten Infos zum historischen Fest

Die Vorbereitungen für das Tänzelfest in Kaufbeuren 2023 laufen. Wie viel die Mass im Festzelt kostet und was sonst schon bekannt ist.

04.03.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Schon seit 700 Jahren gibt es Schulen in Kaufbeuren. Das würdigt der Tänzelfestverein heuer bei seinem Fest. Dort stehen ja sowieso Kinder im Mittelpunkt, und das sind überwiegend Schülerinnen und Schüler aus den bildungseinrichtungen in Kaufbeuren und dem Umland. Und es gibt ein weiteres Jubiläum zu feiern: Die Contrada San Giorgio aus der italienischen Partnerstadt Ferrara nimmt schon seit 30 Jahren am ältesten historischen Kinderfest Bayerns teil, seit 27 Jahren führt sie den Festzug am Sonntag an.

