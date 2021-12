Die Menschenrechte lassen Barbara Lochbihler nicht los

Die aus dem Ostallgäuer Ronsberg stammende Barbara Lochbihler arbeitet nach ihrem Ausscheiden aus dem EU-Parlament für die Vereinten Nationen.

20.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Mit dem Verzicht auf eine erneute Kandidatur für das Europaparlament verabschiedete sich die Ostallgäuerin Barbara Lochbihler 2019 eigentlich in den Ruhestand. Aber ihrem „Kerninteresse Menschenrechte“ wollte sie verbunden bleiben. So nahm sie zunächst einen Lehrauftrag für Menschenrechte an der Uni Erlangen an. Inzwischen ist sie zudem Vizepräsidentin des in Genf angesiedelten UN-Ausschusses gegen das Verschwindenlassen (CED). Für das zehnköpfige Gremium wurde sie von Deutschland vorgeschlagen und von den 64 Staaten gewählt, welche die entsprechende Konvention unterschrieben haben. Die 62-Jährige kann dort nun ihre jahrzehntelange Erfahrung als Menschenrechtsexpertin einbringen. Lediglich die Japaner hatten versucht, das zu verhindern. Denn Lochbihler setzt sich seit Langem dafür ein, dass sich der asiatische Staat bei den Zwangsprostituierten der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg entschuldigt. Deshalb hätten die Japaner im Vorfeld der Wahl versucht, sie als nicht unabhängig brandzumarken. Doch Japan hatte mit dieser Initiative keinen Erfolg und die gebürtige Ronsbergerin wurde gewählt.