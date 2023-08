Die Null steht beim SVO - Germaringen bleibt in der Bezirksliga oben dran

Der SVO Germaringen ist nach einem Remis in Dinkelscherben dem Spitzenreiter der Bezirksliga weiter auf den Fersen. Die SpVgg Kaufbeuren kassiert am Ende eine Klatsche.

07.08.2023 | Stand: 14:51 Uhr

In der 47. Minute lag für die SpVgg Kaufbeuren der Ausgleich in der Luft –doch Kevin Riehle scheiterte am Torwart von Dinkelscherben. Im BfV-Ticker war zu lesen: „Keine Ahnung, wie Lukas Kania diesen Ball rausgefischt hat!“ Bis dahin war die SVK dem TSV im Bezirksligaspiel in Dinkelscherben ebenbürtig, musste jedoch einem 0:1 hinterherlaufen. Dann kam ein Platzverweis und kurz darauf das 0:2 – das Spiel war gelaufen.

Robin Conrad doch noch verletzt

Ein Elfmeter und ein Schuss ins Kreuzeck für Dinkelscherben besiegelten die 0:4-Niederlage. Trainer Mahmut Kabak musste allerdings auf seinen Torjäger Robin Conrad verzichten – nach dem Abschlusstraining war kein Einsatz möglich. „Ich habe am Freitag gemerkt, dass es noch nicht geht. Diese Woche bin ich jedenfalls weiter im Aufbautraining. Mein Ziel ist die Bank gegen Heimertingen“, sagte Conrad. Trainer Kabak sah trotzdem Positives: „Wir haben nie aufgesteckt, ein gutes Spiel gezeigt und uns leider nicht belohnt. Natürlich hat uns der Platzverweis nicht in die Karten gespielt.“ Rotsünder Matteo Di Matteo wird wohl mindestens drei Spiele fehlen und Mulas hat weiterhin Probleme, Conrad sitzt vielleicht auf der Bank und Rakovica ist noch im Urlaub – mal schauen wen Kabak als Mittelstürmer im nächsten Spiel aufstellt. Mit Heimertingen kommt ein Minimalist ins Parkstadion, Torverhältnis 1:2 und zwei Punkte. „Das Spiel wird eine enge Kiste, klar ist jedoch, dass die Punkte in Kaufbeuren bleiben sollen,“ sagt Co-Trainer Dustin Hennes. Er wird zudem mit der SVK II zum Start in die Kreisklasse den SV Pforzen empfangen.

Die Null muss stehen

Die Null muss stehen, war die Forderung von Trainer Johannes Martin vor der Partie des SVO Germaringen beim FC Heimertingen. Und so konnten sich die ersatzgeschwächten Germaringer beim torlosen Unentschieden zumindest über einen Punkt freuen. Damit hat der SVO auch den zweiten Platz in der Bezirksliga Süd verteidigt. Doch insgesamt war es bei schwierigen Bedingungen ein Spiel auf überschaubarem Niveau, bei dem sich beide Mannschaften weitgehen im Mittelfeld neutralisierten.

Keeper Daniel Hatzenbühler eine Bank

Zudem konnte sich der SVO einmal mehr auf Torwart Daniel Hatzenbühler verlassen, der wieder zur Stelle war, wenn man ihn gebraucht hatte. „Er hatte nicht nur eine Top-Chance von Heimertingen vereitelt, sondern bei den windigen Verhältnissen auch bei hohen Bällen sicher agiert“, sagt Torwart-Trainer Berndt Sonntag über seinen Schützling. Sonntag sah insgesamt auch eine stabile Germaringer Defensive. Zum Ende der Partie war der SVO dem möglichen Siegtreffer vielleicht einen Schritt näher, doch mit der Punkteteilung waren beide Teams nach 90 Minuten zufrieden. Germaringen bleibt in der Tabelle punktgleich mit Spitzenreiter Thalhofen – wenngleich die Favoriten näher gerückt sind.