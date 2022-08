Die Critical Mass-Bewegung in Kaufbeuren verschafft sich zunehmend Gehör. In der Eröffnung der ersten Fahrradstraße in der Stadt sieht sie erst einen Anfang.

01.08.2022 | Stand: 18:27 Uhr

Rückenwind für die Critical Mass-Bewegung: Deren jüngste Fahrraddemo führte auch in die neue und erste Fahrradstraße in Kaufbeuren. Der Hochstadtweg ist nun als Strecke ausgewiesen, auf zwar auch Autofahrer unterwegs sein dürfen, auf der jedoch Radfahrer Vorrang haben. „Die Situation für Radfahrer in Kaufbeuren ist aber nach wie vor katastrophal“, sagte Günther Kuhn, einer der Organisatoren.

