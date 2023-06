"Die reinste Achterbahnfahrt" - SVM scheitert in der Relegation

Der SV Mauerstetten verliert in einer dramatischen Schlussphase das Relegationsspiel gegen Ottobeuren zum Aufstieg in die Bezirksliga 3:4.

06.06.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Der Traum vom Aufstieg in die Bezirksliga nach einer wahrhaften Fabelsaison – er ist in nahezu letzter Minute geplatzt für den SV Mauerstetten. In einem hochklassigen Relegationsduell gegen den Bezirksligisten TSV Ottobeuren in Ronsberg zogen die Ostallgäuer nach einer dramatischen Schlussphase mit 3:4 (1:1) den Kürzeren und werden auch in der kommenden Saison in der Kreisliga antreten.

Der Bezirksligist macht mächtig Druck

Nur wenige Minuten fehlten den Mauerstettenern, um die Chance auf die höhere Spielklasse zu wahren. Nach dem Führungstreffer zum 3:2 durch Vizekapitän Markus Kees in der 83. Minute sah alles noch danach aus, als würde der SVM auch diese hohe Hürde auf dem Weg zum Aufstieg nehmen. „Dieses Spiel war die reinste Achterbahnfahrt – leider mit dem schlechteren Ende für uns“, musste Kees nach der Partie feststellen – die auch nicht planmäßig für den Kreisligisten begonnen hatte. Die Ottobeurer machten vom Start weg mächtig Druck auf das Tor von SVM-Keeper Sebastian Stötter – folgerichtig fiel der frühe Führungstreffer nach bereits zehn Minuten für die Unterallgäuer.

Dieses Mal 890 Zuschauer dabei

Vor der beeindruckenden Kulisse von 887 Zuschauern - im ersten Spiel waren es über 1000 Zuschauer - benötigte die Mannschaft von SVM-Trainer Uwe Zenkner etwa eine halbe Stunde, ehe sie so richtig ins Spiel fand – und durfte sich beim erneut bestens aufgelegten Stötter bedanken, dass sie nach der anfänglichen Druckphase Ottobeurens nicht bereits deutlicher im Hintertreffen war. „Was dann unsere Fans dort wieder aufgeführt haben, als wir Probleme hatten, war der absolute Wahnsinn“, sagte der Torhüter. „Das war bereits im ersten Relegationsspiel gegen Seeg-Hopferau-Eisenberg überragend und das hat uns auch dieses Mal enorm geholfen und nach vorn gepeitscht.“

83. Minute - Happy End in Sicht

Mit dem Ausgleich nach einem Eckball durch Stefan Moser (31.), der sich keinen besseren Zeitpunkt für sein erstes Saisontor hätte aussuchen können, waren der SVM plötzlich auch voll im Spiel und befreite sich immer mehr aus der Umklammerung des Gegners. Der SVM nutzte nach dem Seitenwechsel sogar die Chance zum 2:1 durch Maxi Kraus (48.) – der eine punktgenaue Vorlage von Joshua Krause nur noch einschieben musste. „Wir waren spätestens da mehr als auf Augenhöhe“, sagte Trainer Zenkner. „Kompliment an meine Mannschaft für diesen großen Kampf und dass sie immer wieder zurückgekommen ist.“

Enttäuschung bei Spielern und den Fans des SV Mauerstetten nach verlorenem Relegationspiel. Bild: SV Mauerstetten

Doch die Ereignisse überschlugen sich in der Folge. Dem Ottobeurer Ausgleich per Freistoß zum 2:2 während einer 10-Minuten-Zeitstrafe für Mauerstettens Manuel Marx (65.) folgte Kees’ viel umjubelter Führungstreffer sieben Minuten vor Ende der Partie. Das Happy End blieb dem SVM aber verwehrt.

Drei Minuten drehen das Match kurz vor Schluss

Ein verwandelter und nicht ganz unstrittiger Foulelfmeter (86.) und der entscheidende Treffer aus dem Gewühl heraus (89.) drehte die Begegnung per Doppelschlag zugunsten der klassenhöheren Ottobeurer. „Maximal bitter, weil uns hinten raus für ein paar Minuten der Fokus flöten gegangen ist“, bilanzierte SVM-Spielmacher Kees ernüchtert – ähnlich wie Torwart Stötter, der die Niederlage als „unfassbar unglücklich und auch unnötig“ empfand. Wobei sich letztlich aber alle durchweg über eine erfolgreiche Spielzeit einig waren – Mannschaft, Trainerteam und Anhänger der Mauerstettener. Das sprach Zenkner aus: „Schade, wir hätten uns ein weiteres Spiel vor toller Kulisse verdient gehabt. Wir sind aber trotz aller Enttäuschung vor allem stolz auf das, was wir in diesem Spiel und über die gesamte Saison geleistet haben.“