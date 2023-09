Die Ringer sind los - Saisonstart für den TSV Westendorf

Am Samstag startet der TSV Westendorf in die neue Oberliga-Saison. Ziel sind die Top Drei in der Oberliga. Dafür hat der TSV drei Neue im Team - inklusive eines Europameisters.

31.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die ringerlose Zeit ist endlich vorüber: Am Samstag, 2. September, startet der TSV Westendorf offiziell die neue Saison in der bayerischen Oberliga. Auf dem Transfermarkt haben die Verantwortlichen ebenfalls zugeschlagen. Sehr positiv ist, dass die eigenen Athleten weiterhin der Ersten Mannschaft die Treue halten.

Kräftezehrende Vorbereitungsphase und Trainingslager

Kräftezehrend war die Vorbereitungsphase. Nicht nur auf den heimischen Matten wurde geschwitzt: Die TSV-Recken nahmen auch an Trainingslagern in Anger und Unterelchingen teil. Besonders die Einheiten in Anger waren sehr intensiv, da auch weitere Vereine aus Burghausen und Untergriesbach mittrainierten. Wenn die Zuschauer des TSV in der kommenden Saison wieder in die Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick strömen, dann werden sie nicht nur spannende Kämpfe sehen, sondern auch neue Gesichter.

Georgi Ivanov vom TSV Westendorf.

Der aus der Ukraine stammende Alexander Eftikhari kommt auf Empfehlung von Ion Gaimer. Der mittlerweile 42-jährige Griechisch-römisch-Spezialist rang sich in der vorigen Wettkampfzeit durch seine spektakulären Auftritte in die Herzen der Fans. Gaimer könne, so TSV-Boss Robert Zech, nicht mehr alle Kämpfe bestreiten. Doch zurück zu Eftikhari: Nach einem Probetraining signalisierte Cheftrainer Matthias Einsle, dass der Freistilspezialist im Halbschwer- und Schwergewicht eine wichtige Stütze sein könnte. „Er macht einen super Eindruck und hat einfach Lust, zu ringen“, erzählt Zech. Der gebürtige Ukrainer lebt in München und trainiert beim SV Siegfried Hallbergmoos.

Alexander Eftikhari vom TSV Westendorf.

Zwei weitere Transferhammer hat Zech ebenfalls eingetütet. Mit dem Bulgaren Georgi Lyubomirov Ivanov gibt sich ein aktueller U23-Europameister die Ehre. „Ich hatte ihn schon früher auf dem Schirm“, zeigt er sich natürlich erfreut, den Hochkaräter für das Schwergewicht im Freistil aufzubieten. Gesetzt ist dagegen weiterhin Felix Kiyek, der im Limit bis 130 Kilo im Greco auf die Matte gehen wird.

Avgustin Spasov schon in der Bundesliga erfolgreich

Ein weiterer Bulgare wird für die Ostallgäuer die Ringerstiefel schnüren: Avgustin Spasov rang zuletzt für den Bundesligisten ASV Urloffen. In der Saison 2018 ging er für die Südbadener in sechs Einsätzen jeweils als Sieger hervor. „Avgustin hat nicht nur eine attraktive Ringweise, ich bin mir sicher, dass er ein Spektakel auf der Matte abliefern wird“, hebt Zech hervor.

Alte, aber junge Punktgaranten sind dabei geblieben

Das Trainergespann Maximilian Goßner und Matthias Einsle kann wieder auf Punktegaranten wie Michael Steiner, Felix Jürgens, Philipp Reiner und Felix Kiyek (Greco) sowie Daniel Joachim, Simon Einsle und Nasrat Nasratzada (Freistil) setzen - die aus der eigenen Jugend stammen. „Wir sind im Team gewachsen. Die Jungs sind reifer geworden“, sagt der Vereinsvorstand. Als Saisonziel steht ein Platz unter die Top drei. Dazu müsse man auch verletzungsfrei bleiben, „wobei auch die anderen Mannschaften erst einmal alle zehn Mann stellen müssen.“

Der Aufstieg ist noch kein Ziel

Aufstiegsgedanken in die Zweite Bundesliga werden in der Ringer-Hochburg erst einmal zurückgestellt. Je nachdem wie die Ergebnisse und Kämpfe verlaufen, werden sich Trainer und Vorstand in der Rückrunde mit diesem Thema befassen.

