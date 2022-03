„Die Sirenen machten mich verrückt“ - wie der Krieg in das Leben eingreift

Eine Wissenschaftlerin, die schon an der Schwabenakademie Irsee lehrte, berichtet von ihrer Flucht aus Zhytomir. Über Lwiw und Polen gelangte sie zu einem Onkel nach Deutschland.

„Gewalt und Betrug sind die zwei Haupttugenden im Kriege.“ Thomas Hobbes

In den ersten Tagen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hoffte Marina aus Zhytomyr noch, in ihrer Heimatstadt bleiben zu können. Doch dann wurde die Wissenschaftlerin, die schon an der Schwabenakademie in Irsee referiert hat, von den Ereignissen überrollt: „Die Sirenen machten mich verrückt. Zehn bis zwölf Alarme pro Tag, mit meinem Nachbarn im Keller sitzen und Nachrichten voller Blut und zerstörter Häuser zu sehen – all das machte mich zu einem verängstigten Menschen.“ Deshalb machte sich Marina mit Bekannten auf den Weg nach Deutschland, wo sie nun einer ungewissen Zukunft entgegensieht. Selbst in Kaufbeuren sind bereits erste Flüchtlinge angekommen.

Lwiw ist voller Flüchtlinge

Zhytomyr liegt westlich von Kiew und war anfangs kaum betroffen von der russischen Invasion. Die Familie des Bruders von Marina war zwar schon nach Lwiw im Westen des Landes geflohen, doch die Stadt sei voll von Flüchtlingen aus der ganzen Ukraine – und es gebe sogar Einwohner, die für eine Bleibe horrende Summen verlangen, berichtet Marina. Also wollten ihre Angehörigen zurück in ihre Heimatregion.

Bomben neben eine Klinik

„Aber an diesem Tag wurde Zhytomyr viele Male bombardiert. Zuerst versuchten die Russen, unser Militärinstitut zu ruinieren. Sie bombardierten es nachts, zerstörten aber auch zehn Häuser rund um das Institut, drei Menschen starben. Wegen der Schockwelle wurden im Krankenhaus und in der Entbindungsklinik, die sich in der Nähe befinden, Fenster ausgeschlagen. Es war ein schrecklicher Anblick“, schildert die Wissenschaftlerin. Und zusätzlich verstärkten Informationen von Bekannten aus anderen Regionen ihre Befürchtungen: „Ich hatte auch Angst vor Nachrichten aus Charkiw, wo mein Schüler lebte. Er hatte keinen Strom und es wurde in der Nähe geschossen. Er wusste nicht, wie er die Stadt verlassen sollte. Ich hatte Angst, dass Zhytomyr jederzeit wie Charkiw sein könnte.“

Furcht vor dem Tod

Deshalb beschloss die Dozentin, mit einer Bekannten ihres Bruders und deren zwei Kleinkindern zu fliehen – über Lwiw und Polen nach Deutschland, wo ein Onkel von ihr lebt. „Ich wollte irgendwohin ziehen und nicht das Gefühl haben, dass ich bei jedem Bombenangriff oder während der Schießereien getötet werden könnte.“ Ihr Vater organisierte die Flucht, bei der ein Freund von ihm fahren sollte – doch ein erster Termin am Samstag schlug fehl: Die russische Armee habe an dem Tag eine Schule im Zentrum von Zhytomyr bombardiert. Dann musste alles schnell gehen. „Ich hatte eine Stunde Zeit, um meine Koffer zu packen.“ Denn den nachts dürfen keine Fahrzeuge mehr unterwegs sein. „Wir passierten viele Checkpoints, an denen unsere Jungs darum baten, ihnen unsere Pässe zu zeigen.“ Schließlich kamen sie in Lwiw an, verbrachten dort eine Nacht und wurden dann vom Militär an die ukrainisch-polnische Grenze gebracht.

Große Hilfe an der Grenze

Dort hielten sich viele Flüchtlinge und deren zurückgebliebenen Verwandten auf. Der kleine Trupp – inzwischen war auch die Frau des Bruders der Wissenschaftlerin dabei – überquerte nach dreistündiger Wartezeit die Grenze. „Wir waren überrascht, die viele Hilfe der polnischen Freiwilligen zu sehen. Sie organisierten Suppen, Sandwiches, Decken oder Kindernahrung kostenlos. In der Menge sprachen wir mit Leuten aus Charkiw oder Saporischschja, die meisten von ihnen waren Rentner und Frauen mit zwei bis drei Kindern – eine große Menge müder Frauen mit kleinen Kindern, die vor einem Krieg fliehen“, berichtet Marina. In Polen waren viele Flüchtlinge erleichtert. „Aber wir sahen auch Frauen und Kinder laut weinen.“

Die Karriere wird zum Luftgebilde

Marina und ihre Begleiter wurden schon an der Grenze von ihrem Onkel und ihrer Tante abgeholt. Nach fast 20 Stunden kamen sie an deren Wohnort in Kassel an. Doch die Wissenschaftlerin steht vor den Scherben ihrer von Putin zerstörten Existenz: Ihre zweite Dissertation sei nun ein Luftgebilde. „Alle meine Papiere und Dokumente, alle Bücher sind in der Ukraine. Ich werde keine Schüler haben, ich werde keine Professorin sein.“ Sie hoffe inständig, aber vermutlich vergeblich, „dass alle meine Familienmitglieder und Freunde in der Ukraine am Leben sind“.

Das alte Leben wird es nie wieder geben

Der Überfall habe sie völlig aus der Bahn geworfen: „Ich weiß ich nicht, was ich als Nächstes tun soll. Ich träume davon, in die Ukraine zurückzukehren. Ich kann immer noch nicht realisieren, dass mein Leben nie wieder dasselbe sein wird.“ Immerhin habe sie vorerst eine Aufgabe: ihre Mitflüchtlinge. „Jetzt brauchen diese Frauen und Kinder meine Hilfe – sie können kein Englisch“, erklärt Marina. Und einen Trost gebe es schon jetzt: „Hier in Deutschland sind die Kinder sicher. Sie hören diese verrückte Sirene nicht und müssen keinen Keller finden, um sich vor Bombenangriffen zu verstecken.“