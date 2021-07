"Die Sportler werden auch ohne Zuschauer ihre Leistung bringen"

Magnus Sauter von der DJK Kaufbeuren begrüßt die Olympischen Spiele ohne Besucher. Bei den deutschen Basketballern hofft der Aufbauspieler auf eine Überraschung.

23.07.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Am Sonntag, 25. Juli, greift die deutsche Basketballnationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in das Geschehen ein. Bei den Deutschen werden einige sportliche Aushängeschilder wie Maximilian Kleber (Dallas Mavericks), Dennis Schröder (Los Angeles Lakers) oder Daniel Theis (Chicago Bulls) fehlen. Dennoch räumt ihnen Magnus Sauter Chancen auf eine gute Platzierung ein: „Ich sag mal so, alles ist möglich. Die Konkurrenz ist groß, jedoch ist man mit einigen Basketballteams auf Augenhöhe“, erklärt der Aufbauspieler der DJK Kaufbeuren.