Die Taktik steht - der SVM hat aber ein ungewöhnliches Handicap

05.03.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Mit zwei starken Spielen und weiteren Punkten will die Damenvolleyballmannschaft des SV Mauerstetten ihren Aufwärtstrend am Wochenende fortsetzen. Zunächst geht es beim Heimspiel am Samstagnachmittag gegen den Tabellenfünften, VC DJK München-Ost-Herrsching II. Am Sonntagnachmittag steht dann das Duell bei dem Tabellenvierten, dem TSV TB Turnerbund München auf dem Plan.

Krank oder im Urlaub

Dabei sind die Voraussetzungen für den SVM alles andere als gut. Cheftrainer Toni Födisch liegt genauso wie Abteilungsleiter Thomas Gärtner krank zu Hause – beide können an diesem Wochenende dem SVM nicht helfen. Zudem befindet sich Co-Trainer Daniel Seidl im lange geplanten Familien-Skiurlaub.

Peter Schulz übernimmt interim

So hat sich Peter Schulz, der viele Jahre in München höherklassig Volleyball gespielt hat und auch die Trainerlizenz besitzt, spontan bereit erklärt, dem SVM zu helfen und die Frauen und zu coachen. Er hat sich am Mittwoch im Training einen ersten direkten Eindruck von der Mannschaft geholt. Peter Schulz: „Das Team zieht im Training gut mit. Ich will, dass die Mannschaft mit viel Spielwitz den Willen zum Sieg in beiden Spielen entwickelt. Wenn die jungen Spielerinnen den Glauben an sich und einen Sieg entwickeln, könnte das sicherlich reichen.“

Am Samstag in der Dreifachturnhalle

Unterstützt wird er dabei sowohl in den Trainingseinheiten als auch beim Heimspiel von Lea-Marie Weh, die nach wie vor an einer Verletzung laboriert. Krankheitsbedingt werden Lisa Rizzoli und Lea Gärtner das gesamte Wochenende fehlen. Dagegen werden am Samstag Mittelblockerin Maresa Klimpe und zusätzlich wieder einmal Außenangreiferin Caro Karl das Team verstärken. Dem Trainergespann Peter Schulz und Lea-Marie Weh stehen damit nur neun Spielerinnen zur Verfügung: Alissa (Diagonal) und Nadine Birk (Libera), Sandra und Mona Gärtner sowie Maresa Klimpe (Mittelblock), Nelly Hatzenbühler und Lara Schmid (Zentral), Ina Wahmhoff, Marina Zabel und Caro Karl (Außenangreiferin). Der Spielbeginn ist in der Dreifachturnhalle um 17 Uhr in der Dreifachturnhalle. Die Spielerinnen des SVM hoffen auf die lautstarke Unterstützung.

Am Sonntag beim starken TB München

Aber hinter dem Einsatz von Außenangreiferin Marina Zabel steht zumindest am Samstag nach einer langwierigen Verletzung ein großes Fragezeichen. Eventuell wird dann noch geschont, um die Mannschaft am Sonntag beim starken Turnerbund München, der schon im Spiel in Mauerstetten einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hat, zu verstärken. Am Sonntag wird zusätzlich noch Cora Ostertag im Mittelblock das Team unterstützen.

Dagegen werden Caro Karl sowie Maresa Klimpe fehlen – ebenso wie Peter Schulz, sodass die erst 17-jährige Lea-Marie Weh allein die Bayernligamannschaft des SVM coachen wird. Gelegenheit für einen Test gibt es ab 10.30 Uhr. Abfahrt ist um 11 Uhr.