Einige Regale füllt Inhaberin Stefanie Fernandez-Eichinger mit Schokolade, andere vermietet sie an Kunsthandwerkerinnen. Zur Chocolaterie gehört auch ein Café.

03.09.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Was erst wie ein bitterer Abschied wirkte, bekommt jetzt einen süßen Beigeschmack. Jahrelang war der Feinkostladen Fiedler eine Institution in Neugablonz. Doch die Ladentüren blieben geschlossen, als Anita Dochow vergangenes Jahr in Rente ging.