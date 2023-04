„Hervorragende Technik und ausgefeilte Taktik“ - die U14 des SVM ist bayerischer Meister

Die U14 des SV Mauerstetten ist bayerischer Meister im Volleyball – und der SVM zum 30. Mal bei einer DM dabei.

26.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Der SV Mauerstetten ist bayerischer U14-Meister im Volleyball. Damit hat sich das Team für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. „Ich bin einfach nur stolz auf das, was in den vielen Jahren in der Jugendabteilung geleistet wurde. Es ist unfassbar, mit welchen Vereinen wir uns messen können. Mit diesem Erfolg fährt der SVM zum 30. Mal auf eine deutsche Meisterschaft“, würdigte Berthold Marx, langjähriger, erfolgreicher Jugendtrainer des SVM, die Leistung.

SV Mauerstetten reist mit zwei Bussen an

Mit zwei Bussen waren Spielerinnen, Trainer und Betreuer auf die Fahrt ins 330 km entfernte Rödental bei Coburg in Oberfranken gegangen. Zum Turnierbeginn startete die U14 des SVM in der Gruppenphase gegen den VC Schwandorf und den TSV Nördlingen. In beiden Spielen machte der SVM das Spiel und gewann alle Sätze deutlich. Als Gruppenerster stand nun ein Überkreuzsieger als Gegner an – der ASV Dachau. Der erste Satz wurde problemlos gewonnen (25:15), im zweiten packten die wendigen Dachauerinnen ihre Cleverness und Technik aus (25:16). Doch Mauerstetten fand wieder ins Spiel, gewann mit 15:8 und zog ins Halbfinale ein.

Im Halbfinale Qualifikation zur DM geschafft

Dort kam es zu der unliebsamen Begegnung gegen den TSV Unterhaching – der aber bei der südbayerischen Meisterschaft zweimal in Dreisatzspielen geschlagen worden war. Wichtig war, von Beginn an Druck zu machen und in Führung zu gehen. Dies gelang in beiden Sätzen eindrucksvoll (25:19, 25:17). Damit stand der Einzug ins Finale und die Qualifikation zur DM fest.

Trainergespann leiste großartige Arbeit

Bei der südbayerischen Meisterschaft hatte das Endspiel Mauerstetten gegen TB München gelautet – so auch bei der bayerischen. In einem sehenswerten und schönen Endspiel gewann der SVM beide Sätze (25:20, 25:19) und holte sich den Titel – sehr zur Freude von Abteilungsleiter Max Merkel: „Man hat vor allem am zweiten Tag die langjährige, großartige Jugendarbeit des SVM von ihren gut ausgebildeten Jugendtrainern gemerkt. Die Mädchen zeigten schon hervorragende Technik und ausgefeilte Taktik. Mit großem Teamgeist glichen sie so manchen Nachteil hinsichtlich der fehlenden Größe aus.“ Das gelobte Trainerteam Peter Schmid und Christoph Saveur hatte monatelang viel mit den Mädels gearbeitet und trainiert und damit den Grundstock für den Erfolg gelegt. Seit Kurzem haben Eva Meixner und Peter Maiershofer das Training und Jugendleiterin Karin Sailer das Coaching sowie die Motivation übernommen.

Lob von Ringertrainer und Bayernliga-Spieler

Von den Mädels war auch Jürgen Stechele, Chef-Nachwuchstrainer der Ringer beim TSV Westendorf, beeindruckt: „Ich gratuliere den jungen Mädchen zu den fantastischen und großartigen Leistungen, die sie hier abgeliefert und den mitgereisten begeisterten Eltern gezeigt haben. Teamleistung und Spielwitz waren überragend.“ Auch Rudi Freudling, langjähriger Jugendtrainer und Bayernliga-Spieler des SVO Germaringen, war begeistert: „Es ist fantastisch, was die oftmals körperlich stark unterlegenen Mädchen mit ihrer perfekten Technik, ihrem variablen und technisch-taktischen schon sehr gutem Spiel sowie den blitzschnellen Angriffsvarianten dem Publikum zeigen. Herzlichen Glückwunsch!“

Die U14 tritt am 20./21. Mai bei der deutschen Meisterschaft in Straubing an.