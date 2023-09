Jogi Koch, Sportleiter des ESV Kaufbeuren, über die Nachwuchsmannschaften: Von der U7 bis zur U13 top – doch drei Teams machen Sorgen.

Nach einer 4:5-Niederlage gegen Iserlohn am Samstag zittert die U20 des ESV Kaufbeuren um das Erreichen der Top Division. Dass sie es kann, zeigte sie am Sonntag dann beim 9:3 gegen den IEC. Auch bei der U17 und der U15 läuft aktuell nicht alles nach Plan. Wir haben mit Sportleiter Jogi Koch (62) gesprochen.

Herr Koch, Sie waren am Samstag nach der 4:5-Niederlage des ESVK wütend. Wie ist Ihre Laune jetzt, wenn Sie an die U20 denken?

Jogi Koch: Ich bin schon noch etwas aufgewühlt. Wir haben in der U20 die beste Offensive der vergangenen 15 Jahre. Aber vielleicht verderben zu viele Köche auch den Brei. Sie treten nicht als Team auf. Das zeigt sich in der Abwehr, die bekanntlich schon im Sturm beginnt. Die Defensive ist einer U20 nicht würdig.

Welches Potenzial hat das Team?

Koch: Im Sturm gehören wir 100-prozentig zu den besten Mannschaften der Liga. Genau deshalb können wir auch jeden Gegner schlagen.

Wäre denn die untere Runde viel schlechter als die Top Division?

Koch: Natürlich gibt es auch in der unteren Runde sehr gute Spiele, keine Frage. Aber nur mit dem Einzug in die Top Division haben wir frühzeitig den Klassenerhalt sicher. Und dieser ist wichtig für unseren Plan. Wir wollen die Top-Leute der U20 ja über unsere Kooperation mit Füssen in der Oberliga Stück für Stück ans Herreneishockey heranführen. Das geht aber nicht, wenn wir mit der U20 jedes Wochenende um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Voriges Wochenende haben wir ja Glück gehabt, weil Schwenningen noch Mannheim besiegt hat. Man kann sagen: Die anderen Mannschaften sind ähnlich fahrlässig wie wir. Sie machen den Sack nicht zu.

Auch die U17 strauchelt, hat etwa 1:7 gegen Nürnberg verloren. Das Team hat kurz vor dem Ende der Wechselfrist noch Abgänge ertragen müssen.

Koch: Schon im Sommer haben wir gewusst: Die U17 wird in dieser Saison unser Problemkind. Wir sind nicht so stark aufgestellt. Es ist richtig, dass uns noch zwei Spieler Richtung Augsburg verlassen haben, dafür haben wir einen U15-Spieler aus Füssen dazubekommen, der direkt in die U17 geschoben wurde. Ich bin froh, dass wir bei der U17 mit Simon Steiner einen so akribisch und hart arbeitenden Trainer haben. Es kommt aber eben auch auf die Spieler und ihre Eltern an. Sowohl manche Spieler als auch deren Eltern schaffen den Sprung in den Leistungssport nicht. Es fehlt an Ehrgeiz. Es geht halt nicht, wenn man von zehn Trainings nur bei sechs anwesend ist.

Von der U15 abwärts spielen alle Teams in den jeweils höchstmöglichen Ligen. Wie sehen Sie den Verein dort aufgestellt?

Koch: In der Laufschule hatten wir 40 bis 50 Kinder im ersten Training. Das ist super. Von der U7 bis zur U13 sind wir top aufgestellt. Sorgen macht mir die U15, die muss nun eine Schippe drauflegen. Generell aber gilt: Alle unsere Nachwuchstrainer engagieren sich enorm und machen einen großartigen Job.