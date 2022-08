Die Wohnung als Museum: Wie eine Kaufbeurerin mit ihrer Sammelleidenschaft lebt

Monika Schmitz aus Kaufbeuren trägt Antiquitäten, Bilder und Möbel zusammen. Die Privatsammlung stellt sie in mehreren Räumen ihres Hauses aus.

Von Marian Waworka

12.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Drei Wohnzimmer im Dachgeschoss, Wände voller Bilder, ausgestellte Uhren, Bücher, Kuriositäten: Monika Schmitz sammelt gerne. Alles was ausgefallen und besonders ist. Dabei gehe es nicht darum, teure Gegenstände zu horten, sagt die ehemalige Eiskunstläuferin. „Es muss mir gefallen, und nicht jeder sollte es haben.“ Um ihre Schätze aufzubewahren, baute Schmitz die oberste Wohnung in ihrem Haus in der Altstadt so um, dass daraus ein kleines, privates Museum entstand.

