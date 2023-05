Die zweitbesten in Schwaben - TVK-Turnerinnen überzeugen

Kunstturnerinnen des TV Kaufbeuren machen bei der Bezirksmeisterschaft eine gute Figur. Vier Titel heimst der Nachwuchs ein - auch Katharina Burkhardt siegt mal wieder.

04.05.2023 | Stand: 09:00 Uhr

15 Mädchen starteten bei der Bezirksmeisterschaft im Kunstturnen. Mit vier Siegen wurde der TV Kaufbeuren zweitbester Verein nach dem TSV Pfuhl in Schwaben.

Was tun mit den riesigen Pokalen?

Der Wettkampf startete in Illertissen mit dem Pflichtprogramm für die Jüngsten: Hannah Armstrong, Lianna Schreider, Alissa Stuckert, Lea Stark, Mayla Armstrong, Aurelia Belotti und Emi Cominotti. Jede platzierte sich in einer der sieben Altersklassen unter den Top Fünf. Mit dem Siegerpokal gingen bei ihren Premieren Hannah (AK6) und Lianna (AK6 Cup) heim. Schwäbische Vizemeisterinnen wurden Lea (AK7) und Alissa (AK6Cup). „Der fast überdimensionierte Siegerpokal ist zu schade, dass er nur in den Schrank kommt. Wir haben nach dem Wettkampf gebrainstormt, was man da alles reintun könnte“, erzählte das Trainerduo Desiree Girgenti/Christina Heß schmunzelnd.

Dziuga Gaidamaviciute siegt gegen große Konkurrenz

Im zweiten Durchgang traten Emily Deiter und Dziuga Gaidamaviciute in der Kürklasse an. Emily zeigte die drittbeste Kür der Jahrgangsstufe 2013 und kam auf den fünften Platz. Dziuga (Jahrgang 2012) turnte sehr sauber und lieferte an allen vier Geräten solide Punkte ab. Danach stand eine überglückliche Siegerin ganz oben auf dem Podest – Dziuga hatte mit ihrer Perfomance 21 Konkurrentinnen abgehängt. Bei den 13- bis 15-jährigen waren es sogar 31 Starterinnen. Florentina Hummel (9.), Rebekka Wengler (21.) und Veronika Lochner (24.) leisteten sich keine großen Patzer. Insgesamt fehlte Florentina nur elf Zehntel bis zum Treppchen. Im großen Mittelfeld lagen alle Platzierungen meist nur ein bis zwei Zehntel auseinander, und Nuancen an jedem Gerät entschieden über Wohl oder Wehe.

Katharina Burkhardt holt nächsten Titel

Carina Blaschek (20 Jahre) zeigte am Sprung den riegenbesten Halbein-Halbaus – einen Handstandüberschlag mit Längsachsendrehung in jeder Flugphase. Am Ende wurde sie mit dem vierten Platz belohnt. In der höheren Leistungsklasse 2 war Jasmin Kaiser Gerätesiegerin am Boden und zweitbeste in der Barrenkür. Sie heimste dafür Bronze ein. Katharina Burkhardt (2005+) wurde am Barren und am Boden verdient schwäbische Meisterin.