Diese besonderen Bräuche gibt es in Germaringen

Beim Wendelinsfest in Germaringen werden Tiere gesegnet, für die Menschen gibt es Gebäck. Zum Gottesdienst kommen auch Wallfahrer aus dem Unterallgäu.

25.10.2023 | Stand: 18:27 Uhr

In der Regel wird das Fest eines Kirchenpatrons an dem Gedenktag nächstgelegenen Sonntag begangen. Nicht so in Germaringen. Noch immer wird das Patrozinium der barocken Wallfahrtskirche zu Ehren des heiligen Wendelins mit vielen Gläubigen bei einem eigenen Festgottesdienst am Vormittag des Kirchweihdienstags begangen. Der frühere lokale Feiertag wird traditionell hochgehalten.

Für Gottesdienstbesucher und Wallfahrer gibt es am Kirchweihdienstag in Germaringen das "Wendelinsbrot"

Sogar eine Wallfahrergruppe aus Stetten bei Mindelheim kommt jedes Jahr für dieses Ereignis in den Ort. Am Ende des feierlichen Gottesdienstes wird die Reliquie des heiligen Wendelin verehrt und jeder Kirchenbesucher erhält ein Gebäckstück, das „Wendelinsbrot“, überreicht. Zuhause wartet bei manchen Familien noch ein Festessen, und am Nachmittag gibt es nochmals das Angebot zum Kirchgang bei einer feierlichen Andacht. Bereits am Tag zuvor sind alle Halter von großen und kleinen Tieren eingeladen zur Tiersegnung. Die Landwirte kommen mit einem Kalb oder einer Kuh, und jedes Jahr ist die Freude groß, wenn die Halter für ihre Tiere den Segen erbitten. Dieser gut angenommene Brauch bezeugt auch die besondere Verehrung des Patrons der Bauern und Hirten.