Starke Nerven im Gepäck: Chiara Fröhlich aus Kaufbeuren sucht im TV die große Liebe

15.02.2022 | Stand: 18:06 Uhr

Das Abenteuer und der Blind-Date-Effekt haben Chiara Fröhlichs Neugier geweckt – und sie dazu bewegt, sich bei der RTL-Sendung „Der Bachelor“ zu bewerben. Als Nachzüglerin kam die 24-Jährige, die in Kaufbeuren geboren und aufgewachsen ist, in der dritten Folge in die Show. Jeden Mittwoch ist nun um 20.15 Uhr im TV zu sehen, wie Fröhlich mit den anderen Kandidatinnen in Mexiko um das Herz des Bachelors – IT-Spezialist und Unternehmer Dominik Stuckmann – konkurriert.

Bachelor-Kandidatin Chiara Fröhlich ist Make-Up-Artist und Hairstylistin

Inzwischen lebt Chiara Fröhlich in Köln und arbeitet, wenn sie nicht gerade in Mexiko Rosen einsammelt, als Make-Up-Artist und Hairstylistin. Geboren und zur Schule gegangen ist sie jedoch in Kaufbeuren. „Meine Kindheit als dunkelhäutiges Mädchen im Allgäu war nicht leicht“, sagt sie rückblickend. Ihre Mutter stammt aus Kenia. Sie erinnere sich an manche Vorfälle, bei denen sie und ihre Mutter rassistisch beleidigt wurden. „Damals gab es sehr viel weniger Dunkelhäutige in Kaufbeuren als heute und ich war oft das einzige afrikanische Mädchen in meinem Jahrgang oder sogar auf der ganzen Schule“, sagt die Bachelor-Kandidatin.

Chiara Fröhlich kommt in der dritten Folge als neue Kandidatin zur RTL-Sendung "Der Bachelor" Bild: RTL

Die Schulzeit verbinde sie teils mit negativen Erfahrungen: Aufgrund ihrer Hautfarbe sei sie gemobbt worden. Das habe sich auch negativ auf ihre Schulnoten ausgewirkt, erzählt sie. Nach einem Schulwechsel – auf die Gustav-Leutelt-Mittelschule in Neugablonz – habe sich das gebessert. Dort sei sie besser aufgenommen worden. „Tatsächlich war ich in der neunten Klasse sogar Schülersprecherin“, teilt Fröhlich mit.

Chiara Fröhlich fühlte sich im Allgäu nicht wohl und zog als Erwachsene nach Köln

Allerdings sei ihr schon früh klar geworden, dass sie nicht in Kaufbeuren bleiben möchte. „Leider hatte ich in meiner Heimat im Allgäu nie das Gefühl, dazu zu gehören.“ Ihre neue Heimat habe sie in Köln gefunden. Dort habe Fröhlich beruflich mehr Möglichkeiten – gerade arbeite die Stylistin an einer eigenen Marke für Schönheits-Produkte. Sie betont: „In der Domstadt kann ich einfach sein, wer ich bin.“ Ihre Wurzeln möchte sie trotzdem nicht vergessen: Sie koche gerne bayerische Gerichte und besuche ab und an ihre Familie in Kaufbeuren. Besonders gerne sei sie im Winter im Allgäu, da Skifahren eines ihrer liebsten Hobbys sei.

Dem kann sie in Mexiko gerade nicht nachgehen. Dort wohnt sie mit den anderen Kandidatinnen, mit denen sie um die Gunst des Bachelors buhlt, in einer Villa. Als Nachzüglerin zog sie erst in der dritten Folge ein, da zuvor zwei Frauen die Show freiwillig verlassen hatten. Auf die Frage, wie sie in der Villa aufgenommen wurde, sagt sie: „Es gab zum Glück Frauen, die von Anfang an freundlich waren.“ Viele seien ihr gegenüber jedoch skeptisch gewesen, haben sie genau beobachtet und jedes ihrer Worte auf die Goldwaage gelegt.

Sie habe jedoch starke Nerven im Gepäck und betont, dass ihr schon vor der Teilnahme an der Sendung bewusst war, worauf sie sich einlasse. Schlussendlich komme es ihr nur auf die Emotionen zu Dominik Stuckmann an. Fröhlich ist inzwischen seit eineinhalb Jahren Single. Da es nach ihrer vergangenen Beziehung „viel zu verarbeiten“ gab, habe sie niemanden kennengelernt.

Dogge Bronko hat einen eigenen Instagram-Account

Während der Dreharbeiten in Mexiko fieberte Chiara Fröhlichs Mutter nicht nur mit – sie hatte auch eine wichtige Aufgabe: Sie passte auf die Dogge Bronko auf. Der vierbeinige Riese ist im Netz eine echte Berühmtheit. Hat seine stolze Besitzerin ihm doch einen eigenen Instagram-Account erstellt. „Es ist wie ein großes Fotoalbum und seinen Followern gefällt es auch“, meint die 24-Jährige. Auf dem wirbt Bronko in letzter Zeit mit Bildern vor dem Ostallgäuer Bergpanorama für die Heimatregion seiner Besitzerin.

