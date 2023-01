"Riesensauerei" - Ärger um Silvestermüll direkt neben Kaufbeurer Spielplatz

Nach der Silvesterböllerei bleibt: der Müll. Direkt neben einem Spielplatz in Neugablonz türmt sich auch am Montag noch Abfall. Wer muss das aufräumen?

02.01.2023 | Stand: 13:19 Uhr

"So schlimm war es wirklich noch nie", sagt eine Neugablonzerin, als sie auf die Kreuzung in der Nähe ihres Hauses blickt. Direkt neben dem Spielplatz im Egerlandring in Kaufbeuren/ Neugablonz ist die Straße auch am Montagvormittag noch von Böller-Überresten aus der Silvesternacht übersät. An der Bordsteinkante türmen sich Raketen-Verpackungen, umgeworfene Feuerwerksbatterien liegen mitten auf der Fahrbahn. Lesen Sie auch: Elfjähriger Bub in Kaufbeuren durch Feuerwerkskörper schwer verletzt

Die Frau vermutet Jugendliche aus der Umgebung als Verursacher - und möchte deshalb ihren Namen nicht nennen. "Meine Mutter hätte mir die Ohren langgezogen, wenn ich die Straße so hinterlassen hätte", sagt sie. "Eine Riesensauerei ist das." Doch wer muss das eigentlich aufräumen - und wann?

Feuerwerk aufräumen: Rechte und Pflichten

"Der Verusacher ist in der Pflicht", sagt Tobias Müller aus der Pressestelle der Stadt Kaufbeuren. Sprich: Wer böllert, muss seinen Unrat wieder mitnehmen. Passiert das aber nicht, sei es im Nachhinein kaum mehr festzustellen, wer Feuerwerk gezündet hat. Und die Polizei habe in der Silvesternacht besseres zu tun, so Müller.

Finden sich also keine Freiwilligen, die den Müll beiseite räumen, müssen Anwohner auf die städtische Reinigung warten. Und die ist aktuell im Dauereinsatz: "Das ist eine Heidenarbeit", sagt Müller. Mitarbeiter des Bauhofs rückten am Neujahrsmorgen bereits um 0.45 Uhr aus und räumten die Hauptverkehrswege in Kaufbeuren frei. Bis 5 Uhr früh sammelten sie 15 Kubikmeter Böller-Müll - einen halber Container voll. Immerhin verlief die Silvesternacht in Kaufbeuren friedlich.

Nicht nur in Kaufbeuren wurde das Feuerwerk noch nicht aufgeräumt. Auch in Sonthofen ist noch Böller-Müll am Straßenrand zu finden. Bild: Benjamin Liss

Zwei gute Nachrichten für die Anwohner am Spielplatz im Egerlandring gibt es. Auch wenn in Kaufbeuren noch der ein oder andere Böller zu hören ist: Seit 2. Januar ist das Abbrennen von Feuerwerk wieder strikt verboten. Und bis zum Ende der Woche will die Stadt in jeder Ecke in Kaufbeuren mindestens ein Mal gekehrt haben, sagt Müller. (Lesen Sie auch: Junge stirbt bei Feuerwerks-Unfall, Angriffe auf Rettungskräfte - Rufe nach Böllerverbot)