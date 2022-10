Doppel-Wumms im Parkstadion - erst ein Spitzenspiel, dann ein Derby

Die SpVgg Kaufbeuren empfängt SVO Germaringen in der Bezirksliga und Spitzenreiter Eggenthal in der A-Klasse. Prominenz im Rahmenprogramm.

29.10.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Im Parkstadion soll es am Samstag hoch hergehen: Mit einem Rahmenprogramm und Sonderaktionen hat die SpVgg Kaufbeuren das erste Punktspielderby gegen den SVO Germaringen seit rund 20 Jahren garniert. Zudem findet für dem Bezirksligaspiel die Spitzenpartie in der A-Klasse 5 statt – zwischen der SVK II und Eggenthal.

Beide Teams haben zuletzt verloren

Derby im Parkstadion, der SVO Germaringen kommt am Samstag nach Kaufbeuren. Die SpVgg Kaufbeuren und der SVO trafen sich letztmals am 30. November 2002, als es um Punkte gegangen ist. Nun stehen sich der Tabellenvierte und der Vorletzte ab 15.30 Uhr wieder gegenüber. Nach der Tabellensituation eine klare Angelegenheit, doch Derbys haben ihre eigenen Gesetze. Beide Mannschaften hatten vergangenes Wochenende harte Brocken als Gegner, und mussten dabei Niederlagen einstecken.

Die Statistik ist eindeutig

Während die SVK nun seit drei Spieltagen nicht siegreich ist, holten die Germaringer nach ihrem Trainerwechsel zwei Siege – aber verloren zuletzt gegen Aystetten. Die SVK hatte gegen Egg auch Möglichkeiten zu punkten, doch die Routine des Spitzenreiters gab den Ausschlag für die Niederlage. Die Kaufbeurer wollen zum letzten Vorrundenspiel wieder in die Spur kommen, nach der Statistik sollte ein Dreier drin sein. Während Kaufbeuren vorige Saison gegen die oberen Mannschaften wie Kaufering oder Erkheim erfolgreich war, ist es diese Saison anders: Niederlagen gegen die oberen Teams, dafür klare Siege gegen die aus der unteren Tabellenregion. Trainer Mahmut Kabak zeigt sich kämpferisch: „Nach dem zähen Spiel gegen Bobingen waren wir gegen Egg sehr spielfreudig, aber haben es leider nicht geschafft, die Murmel öfter über die Linie zu drücken. Wenn wir die Freude aus Egg und die Arbeitseinstellung vom Training dieser Woche mitnehmen, sind wir heiß genug, um das Spiel für uns zu entscheiden.“ Im Vorspiel trifft die SVK II ab 12.30 Uhr auf Tabellenführer SV Eggenthal und könnte bei einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.

SVO im Dauer-Spitzenstress

Das Fragenquartett: Gerhard Bucher Bier gibt es erst nach zwei Siegen - SVK I und II im Zugzwang

Beim SVO Germaringen geben sich gerade die Spitzenteams der Liga die Klinke in die Hand. Vergangene Woche der SV Cosmos Aystetten, am heutigen Samstag die Spielvereinigung Kaufbeuren, dann folgen die Partien in Bobingen und zu Hause gegen Egg. Es könnte auf der Zielgerade vor der Winterpause sicher einfacher für den SVO kommen. „Wir müssen es nehmen, wie es kommt, aber möchten sicher noch den einen oder anderen Punkt dabei einfahren“, sagt Trainer Johannes Martin, der sein Team vor dem Derby gegen die SVK in der klaren Außenseiterrolle sieht. „Ich denke, der Druck liegt bei Kaufbeuren, wir können nur gewinnen“, sagt Martin, denn auch die Zielsetzungen liegen weit auseinander: Während der SVO jeden Punkt für den Klassenerhalt sammelt, hat das SVK-Lager die Tabellenspitze im Auge.

Leidenschaft und Fans sollen helfen

Auch wenn man vor einem Derby gerne mal bestimmte Phrasen in den Raum wirft, so liegt die Wahrheit doch auf dem Platz. „Wir werden gut vorbereitet sein und mit viel Kampf und Leidenschaft versuchen, eine Überraschung zu schaffen. Unsere treuen Fans werden uns dabei sicher unterstützen“, sagt der Coach mit Vorfreude auf ein tolles Spiel.