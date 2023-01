Doppelwumms in der Dreifachhalle - SVM hat zwei Heimspiele

SV Mauerstetten empfängt am Samstag und Sonntag gleich zwei gute Mannschaften in der Volleyball-Bayernliga. Erst kommt Burgberg danach Planegg/Krailling

20.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Einen Doppelspieltag haben die Volleyballdamen 1 des SV Mauerstetten an diesem Wochenende vor sich. Am Samstag treffen sie ab 17 Uhr auf den TSV Burgberg, am Sonntag empfangen sie bereits ab 13 Uhr den TV Planegg Krailling II. Beide Spiele finden in der Dreifachturnhalle in Mauerstetten statt.

Spannende Hinspielpartie

Dabei erinnern sich die mitgereisten Zuschauer gerne an die spannende Partie zum Saisonauftakt im Oberallgäu, die der SVM mit 3:1 gegen den letztjährigen Dritten gewann. Burgberg verlor dann vier weitere Spiele in Folge und blieb damit lange auf dem letzten Tabellenplatz. Gegen den souveränen Tabellenführer TSV Eiselfing gelang ihnen aber dann mit einem 16:14-Sieg im Tiebreak die große Überraschung – und nach einem weiteren 3:0-Sieg über den FC-DJK Tiefenbach am vergangenen Wochenende liegen die Oberallgäuer mit elf Punkten nach elf Spielen nun auf dem vorletzten Tabellenplatz. Entsprechend werden die Burgberger Damen um ihre vielleicht letzte Chance für den Klassenerhalt kämpfen.

Der Tabellenzweite kommt

Mauerstetten wird sich auf einen großen Fight einstellen müssen. Der SVM hat nach zwölf Spielen auch nur 17 Punkte auf dem Konto. Am Sonntag stellt sich mit der Zweiten Mannschaft des TV Planegg Krailling zudem eine Spitzenmannschaft der Bayernliga vor, die nach nur zehn Spielen bereits 25 Punkte auf der Habenseite verbuchen kann. Damit rangiert Planegg klar vor dem SVM auf dem zweiten Tabellenplatz und liegt lediglich zwei Punkte hinter dem TSV Eiselfing.

Die Mannschaft hat gut trainiert

Damit stehen dem SVM am Wochenende zwei extrem schwere Spiele bevor. Die Damen 1 hoffen daher auf die große Unterstützung ihrer Fans. Trainer Jürgen Malter hat mit dem gesamten Kader hervorragend und zielgerichtet gearbeitet. Er ist sich sicher, dass die jungen Damen seine Vorgaben umsetzen, geschlossen unter den Anfeuerungen der Fans alles geben und aus beiden richtungsweisenden Spielen als Sieger hervorgehen werden.

Fast alle wieder gesund

Für beide Spiele steht dem SVM folgender Kader zur Verfügung: Nadine Birk, Franziska Holderried, Nelly Hatzenbühler, Lara Schmid, Alissa Birk, Eva Kleiner, Ina Wahmhoff, Caja Karpf, Marina Zabel, Mona und Sandra Gärtner. „Nur Lea Weh fällt nach wie vor wegen einer Fingerverletzung aus“, schränkt Trainer Jürgen Malter ein. Der SV Mauerstetten hofft an dem Doppelspieltag auf zahlreiche Zuschauer – das Team könne lautstarke Unterstützung gebrauchen.