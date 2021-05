Dorine Heckl engagiert sich seit 20 Jahren im Team Buron

Die 41-Jährige nimmt künftig auch die Sportabzeichen-Prüfung ab. Bald trainieren die Talente des Team Buron wieder in Kleingruppen.

10.05.2021 | Stand: 12:06 Uhr

Das Taekwondo Team Buron Kaufbeuren hat eine neue Prüferin in seinen Reihen: Dorine Heckl nahm im März an der Ausbildung zur Sportabzeichen-Prüferin teil und darf nun beim Team Buron das Taekwondo Sportabzeichen abnehmen. Die 41-jährige Jugendwartin engagiert sich seit über 20 Jahren im Verein für den Breitensport, zeigt sich verantwortlich für sämtliche Freizeitaktivitäten. Zudem ist sie seit vielen Jahren Cheftrainerin der Anfängergruppe (zehn bis zwölf Jahre).

Das Sportabzeichen orientiert sich am allgemeinen Sportabzeichen des DOSB und ist seit dem Jahr 2020 vom DOSB anerkannt. Für das Abzeichen werden verschiedene Fertigkeiten des Taekwondo ähnlich einer Gürtelprüfung erbracht – allerdings ohne Prüfungsstress und mit reduzierten Anforderungen.

Dem Alter und Geschlecht der Sportler wird dabei Rechnung getragen. Das Sportabzeichen kann jährlich abgelegt werden. Ziel ist es, dass die Mitglieder das Sportabzeichen regelmäßig machen.

Kaufbeurer Talente bereiten sich auf Gürtelprüfung vor

30 Kinder und Jugendliche des Taekwondo Team Buron Kaufbeuren bereiten sich seit über drei Monaten auf eine Online-Gürtelprüfung vor. Sieben Trainer bereiteten die Kids vom Weißgurt bis zum Rot/Schwarzgurt auf diese besondere Prüfung vor. Vorsitzende und Prüferin Michaela Zimmermann (5. Dan) wird die Prüfung in den kommenden Wochen in Kleingruppen via Zoom abhalten.

Ebenso wird das Taekwondo Team Buron Kaufbeuren demnächst für ihre Mitglieder unter 14 Jahren wieder Kleingruppentraining im Freien anbieten. Hierfür wird gerade ein Schutz- und Hygienekonzept erstellt. Nähere Informationen gibt es demnächst auf der Homepage (www.taekwondo-kaufbeuren.de).

Probetraining beim Taekwondo Team Buron Kaufbeuren

Lesen Sie auch

Deutscher Olympischer Sportbund DOSB-Präsident Hörmann unter Druck: Erste Forderung nach Rücktritt

Neuanmeldungen sind derzeit nicht möglich. Interessierte können sich jedoch unter per E-Mail (an: info@taekwondo-kaufbeuren.de) registrieren. Sie werden dann informiert und zum Probetraining eingeladen, sobald dies wieder möglich ist.