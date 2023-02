Drama, Tore und zwei Siege - U20 des ESVK besiegt Landshut in der DNL

Die U20 des ESV Kaufbeuren steht nach zwei Spielen gegen Landshut mit einem Bein im Halbfinale der DNL. In den ersten beiden Play-off-Spielen geht es turbulent zu.

27.02.2023 | Stand: 13:30 Uhr

Diese zwei Viertelfinalspiele der U20 des ESV Kaufbeuren, die den Auftakt im direkten Rennen um die deutsche Meisterschaft markiert haben, entschädigten für eine streckenweise doch zähe Hauptrunde der Division I. Die Rot-Gelben jubelten über zwei Siege gegen den Landshuter Nachwuchs, somit muss Kaufbeuren nur ein Spiel in der Serie noch gewinnen, um erneut im Halbfinale zu stehen.

16 Sekunden vor Schluss der Ausgleich

Das zwei Mal in Serie zu schaffen, wäre für den kleinen Standort ein großartiger Erfolg. Wer es mit Landshut hielt, der bekam ebenfalls eine Menge geboten. Da wäre etwa die Resonanz direkt an den Ticketschaltern. 820 Menschen sahen am Samstag in Landshut den Auftakt der Viertelfinals, mit 432 Zuschauern war auch am Sonntag in Kaufbeuren eine schöne Kulisse gegeben. Sportlich holte Kaufbeuren in einem verrückten Samstagsspiel einen 0:3-Rückstand allein durch Tore des brillanten Leon Sivic (30./36., 60.) auf. Dass das 3:3 16 Sekunden vor der Schlusssirene fiel, sich dann noch eine Verlängerung und ein an Dramatik schwer zu überbietendes Penaltyschießen anschloss, setzte dem Match die Krone auf. Jakob Peukert verwandelte den entscheidenden Schuss zum 4:3.

Lob für Leon Sivic

„Wir haben ab dem zweiten Drittel besser verteidigt. Leon ist ein schneller und gefährlicher Stürmer, der seine Chancen genutzt hat“, lobte Kaufbeurens Trainer Andreas Becherer. Die komplette Mannschaft habe sich aber sehr stark zurückgekämpft.

Sechs Tore in zehn Minuten im Mitteldrittel

Am Sonntag spielte sich das Hauptspektakel im Mittelabschnitt ab. Sechs Treffer fielen hier binnen weniger als zehn Minuten. Was defensiv nicht zwingend schmeichelhaft ist, sorgte für Spannung und Unterhaltung. Beide Mannschaften waren nach jeweiligen Gegentoren in der Lage, entsprechend mit eigenen Treffern zu antworten. Mit seinem 4:3 in der 32. Minute setzte erneut Sivic den Schlusspunkt in einem Spiel, das auch im dritten Drittel hoch spannend blieb, weil Landshut ziemlichen Druck ausübte. Nach offizieller Zählung gaben sie in den letzten Minuten satte 24 Schüsse ab, mehr als in den ersten beiden Dritteln zusammen. Aber die ESVK-Defensive hielt.

Mental gerade stärker

„Es war ein wirklich gutes Eishockeyspiel, in dem beide Teams gute Phasen hatten“, meinte Becherer und ergänzte: „Wir hatten auf die Landshuter Tore immer eine Antwort. Vielleicht sind wir gerade mental stärker.“ Nun hat die ESVK-U20 die Möglichkeit, am kommenden Samstag in Landshut den Einzug unter die Top Vier des Landes fix zu machen.