Dramatische Rettungsaktion auf dem alten Brauereigelände in Kaufbeuren

Großeinsatz der Rettungskräfte, nachdem auf dem alten Brauereigelände am Afraberg in Kaufbeuren ein junger Mann in einen Lagerkeller fällt. Das zeigt: Wer auf dieser Brache unterwegs ist, lebt gefährlich.

08.05.2021 | Stand: 11:58 Uhr

Dramatische Rettungsaktion in der Nacht zum Samstag auf dem stillgelegten Gelände der Aktienbrauerei Kaufbeuren: Dort war ein junger Mann in einen der sogenannten Eiskeller abgestürzt, die früher zur Lagerung des Bieres genutzt wurden. Er hatte sich bei dem Sturz verletzt und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Seine Freunde alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Der Mann war im Bereich des ehemaligen Eisgalgens zunächst in einem alten Eisschacht abgerutscht. Wie Stadtbrandinspektor Stefan Ostenrieder berichtet, stürzte er dann im freien Fall mehrere Meter in den früheren Eiskeller.