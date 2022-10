Drei Remis und trotzdem gute Stimmung

Fast 550 Zuschauer bekommen bei der SpVgg Kaufbeuren ein buntes Programm, aber keine Sieger zu sehen. Derby, Spitzenspiel und Promi-Elfmeterschießen enden unentschieden.

31.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Keine Tore im Derby zwischen der SpVgg Kaufbeuren und dem SVO Germaringen. Die über 500 Zuschauer mussten bis zur Halbzeit warten, dann sahen sie Tore beim Nostalgie-Elfmeterschießen. Auch dort trennten sich die Clubs unentschieden.

SV Eggenthal hadert

Im Vorspiel gab es ebenfalls ein Remis zwischen der SVK II und Tabellenführer SV Eggenthal – wenigstens waren beim 1:1 im Spitzenspiel der A-Klasse 5 Tore zu sehen. Gästetrainer Fred Jentzsch haderte mit dem Handelfmeter gegen sein Team: „So einen Elfmeter darf man einfach nicht geben“, aber dann freute er sich noch über den Ausgleich.

Kontaktsport, als Johannes Martin von der SpVgg Kaufbeuren unfreiwillig auf die Bank des SVO fällt. Bild: Harald Langer

Im Bezirksligaderby sahen die fast 550 Zuschauer zwei Mannschaften, die konsequent ihre vorgegebene Taktik umsetzten. So gab es nur wenig Torraumszenen zu sehen, die Offensivabteilungen beider Mannschaften hatten es schwer, sich gegen die Abwehrbollwerke durchzusetzen. Nach dem Spiel gab es dann noch eine Pressekonferenz mit den beiden Trainern. Moderiert von Achim Meirich zeigte sich SVO-Coach Johannes Martin hochzufrieden mit seinem Team: „Natürlich wäre ein Derby mit einem 3:3 für die Zuschauer schön gewesen. Ich war aber mit unserem Defensivverhalten superzufrieden, wir haben wenig zugelassen.“ SVK-Trainer Mahmut Kabak auf die Frage, wie er das Spiel gesehen hat: „Die erste Halbzeit war von uns sehr zäh, in der zweiten Hälfte sind wir besser in die Zweikämpfe gekommen und hatten einige gefährliche Strafraumszenen. Unser Problem ist zurzeit, dass wir den Abschluss verpassen. Das Unentschieden war gerecht.“ Viele Zuschauer nutzte anschließend noch das warme Wetter aus, um im Stadion noch Erinnerungen auszutauschen.

Pfarrer Marco Leonhard beim Promi-Elfmeterschießen. Bild: Harald Langer

Aus Germaringer Sicht waren die Verantwortlichen mit dem torlosen Unentschieden durchaus zufrieden, dann der SVO war als klarer Außenseiter in dieses Derby gestartet: „Es war das Spiel, wie wir es erwartet haben. Kaufbeuren wollte mit langen Bällen in die Spitze agieren, doch wir waren darauf sehr gut vorbereitet und unsere Verteidiger haben dies bestens gelöst“, erklärte Trainer Johannes Martin. Während sich beide Teams in der ersten Halbzeit weitgehend neutralisierten, war es nach der Pause ein Spiel mit offenem Visier.

So geht Derby

„Schade dass uns der Treffer von Peter Wahmhoff in der ersten Halbzeit aberkannt wurde, aber das war eine sehr knappe Entscheidung“, bedauerte der Coach den möglichen Führungstreffer. Er stellte jedoch seiner Mannschaft insgesamt ein gutes Arbeitszeugnis für diesen Tag aus: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft: Wie wir in Kaufbeuren aufgetreten sind, das war ein richtiger Schritt, wie man ein Derby von der Intensität her angehen muss.“

