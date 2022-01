E-Autos laden jetzt noch leichter: neue Ladestationen im Parkhaus am Kunsthaus

Das Parkhaus am Kunsthaus bietet vier neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Damit stehen nun 54 öffentliche Lademöglichkeiten in Kaufbeuren zur Verfügung.

13.01.2022 | Stand: 16:12 Uhr

Vier neue Ladestationen, die parkende Elektrofahrzeuge mit Strom versorgen sollen, sind im Parkhaus am Kunsthaus installiert worden. Das Projekt entstand in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Kaufbeuren und dem kommunalen Stromversorger VWEW.

Erste Fahrzeuge schon geladen

Bereits kurz nach der Fertigstellung im vergangenen Jahr wurden die ersten Autos an den Ladestationen mit Strom versorgt. Auf das neue Angebot weist eine entsprechende Beschilderung am Parkhaus hin. Die Wallboxen tragen dazu bei, die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge weiter auszubauen und die Mobilität in Kaufbeuren zukunftsweisend aufzustellen.

Intelligente Steuerung regelt die Lastverteilung

Bei Vollbelegung regelt eine intelligente Lastverteilung die maximale Stromabgabemenge von 60 Kilowatt. Bezahlt werden kann an den Wallboxen wahlweise mit dem Smartphone, entsprechenden Apps sowie der VWEW-Ladekarte. Sollte einmal Hilfe benötigt werden, so sei seitens der VWEW ständig ein Ansprechpartner erreichbar.

54 öffentliche Lademöglichkeiten von VWEW in Kaufbeuren

Mit den neu eröffneten Wallboxen stehen damit im gesamten Stadtgebiet von Kaufbeuren 54 öffentliche Lademöglichkeiten, die von VWEW betrieben werden, zur Verfügung. In der gesamten Region sind es 70. Allein 20 Ladeplätze bietet das Sparkassen-Parkhaus Süd an, das derzeit als größte E-Tankstelle im Allgäu gilt.

Ladeinfrastruktur spürbar verbessert

Die Mobilitätswende könne nur gelingen, wenn ausreichend Möglichkeiten zum Laden von Elektrofahrzeugen bestünden, sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse. „Mit der Lademöglichkeit im Parkhaus am Kunsthaus wird die Ladeinfrastruktur im Zentrum Kaufbeurens spürbar verbessert“, ergänzte Stefan Fritz, Geschäftsführer von VWEW.

Altstadtbesucher profitieren davon

Davon profitierten auch die Besucher der Altstadt, die bedarfsgerecht und unkompliziert zukünftig ihre Elektroautos tanken könnten. Die Stellplätze seien ausreichend beschildert und leicht im Erdgeschoss im Zufahrtsbereich der Neugablonzer Straße zu finden. Auch ein versehentliches Parken von Fahrzeugen, die keinen Strom benötigen, werde damit nahezu ausgeschlossen, erklärt Fritz.