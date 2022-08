Was passiert mit dem Edeka-Markt in Oberbeuren?

Wie geht es mit dem Edeka-Markt in Oberbeuren bei Kaufbeuren weiter? Fest steht nur, dass der Betreiber Ende Oktober aufhört. So ist der aktuelle Stand.

10.08.2022 | Stand: 18:44 Uhr

Was passiert mit dem Edeka-Markt in der Lindauer Straße in Oberbeuren? Die Gerüchteküche in der Stadt brodelt. Unter anderem auf Facebook heißt es, dass das Geschäft im Herbst in einen Getränkemarkt umgebaut werden soll. Das würde bedeuten, dass es dann im zweitgrößten Kaufbeurer Stadtteil mit seinen knapp 4000 Einwohnern zwei Getränkemärkte, aber keine Lebensmittelnahversorgung mehr geben würde. Die nächstgelegenen Einkaufsmöglichkeiten wären der Discounter Penny in der Apfeltranger Straße beziehungsweise der V-Markt im Buron-Center.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.