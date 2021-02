Eggenthal: Polizei löst illegale Corona-Party auf

Die Polizei hat in Eggenthal sechs junge Männer beim Feiern erwischt. Die Partygäste erwartet nun ein Bußgeld.

24.01.2021 | Stand: 16:50 Uhr

Die Polizei hat am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr in Eggenthal eine Party aufgelöst. Laut Polizeibericht wurde sie von Zeugen auf die Party in einer Wohnung im Moosweg aufmerksam gemacht. Vor Ort traf die Polizeistreife sechs junge Männer im Alter zwischen 24 und 25 Jahren an.

Bußgeld für sechs junge Männer

Diese saßen gemeinsam im Wohnzimmer des Wohnungsinhabers und tranken Alkohol. Da alle sechs unterschiedlichen Haushalten angehörten, die Mindestabstände nicht einhielten und auch keinen Mund-Nasenschutz trugen, wurde die Party von der Polizei aufgelöst. Bezüglich der Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz erwartet nun alle sechs zusätzlich ein empfindliches Bußgeld.

Auch in Innsbruck und Bad Wurzach löste die Polizei am Samstag Partys auf.