Ein Corona Swim Cup nach langer Pause

Team Buron Kaufbeuren richtet Mehrkampf im Jordanpark aus. Christina Nothaft erfolgreichste Athletin

24.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Richtige Wettkämpfe sind aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht möglich. Deshalb veranstaltete das Team Buron Kaufbeuren – die gemeinsame Schwimmabteilung des TV Neugablonz und des TV Kaufbeuren – unter der Leitung der Schwimmabteilung des TV Immenstadt den 4. Virtual TVI-Corona Swim Cup.

Um allen Aktiven, die wieder Anfang Juni ins Training eingestiegen sind, die Möglichkeit zu geben, wenigstens einen Schwimmwettkampf im Sommer zu bestreiten, organisierte das Team Buron Kaufbeuren (TBK) in Zusammenarbeit mit dem Team aus Immenstadt einen weiteren virtuellen Corona Swim Cup.

58 Aktive im Jordan Badepark

Dabei stellte das Team Buron vier Bahnen im Freibad des Jordan Badeparks zur Verfügung. 58 Aktive trafen sich zu einem dreistündigen Kurzwettkampf, bei dem jeder Schwimmer drei Starts absolvieren durfte. An den Start gingen 22 Immenstädter, acht Kemptener, sieben Mindelheimer und 20 Kaufbeurer Schwimmer.

Daneben gingen in den Freibädern in Erding und Taufkirchen die Mannschaften des TSV Erding und des VfL Waldkraiburg ins Wasser und trugen dort ihre Wettkämpfe aus. In der Zusammenwertung aller Teilwettkämpfe stellte das Team Buron Kaufbeuren viermal die schnellste Schwimmerin. Des Weiteren gab es zweimal Rang zwei und achtmal Rang drei für das heimische Kaufbeurer Team. Außerdem wurden eine Reihe persönlicher Bestzeiten erzielt. Gewertet wurde jahrgangsoffen.

Vier erste Plätze

Erfolgreichste Teilnehmerin vom TBK war wieder einmal Christina Nothaft. Sie holte sich bei ihren Starts über 100 Meter und 200 Meter Schmetterling sowie über 200 Meter Freistil jeweils den ersten Platz und war damit auch erfolgreichste Schwimmerin der Veranstaltung. Ebenfalls auf dem Siegerpodest ganz oben stand Katharina Breunig über 100 Meter Rücken. Sie sicherte sich zudem den dritten Platz über 50 Meter Rücken.

Lea Wienstruck zeigte wieder einmal, dass mit ihr immer zu rechnen ist. Sie landete über 100 Meter Brust auf dem zweiten Platz und erzielte jeweils über 50 Meter Freistil und 200 Meter Lagen den dritten Platz. Einen veritablen Wettkampf absolvierte auch Lisa Dieser. Sie sicherte sich mit guten Zeiten den zweiten Platz über 200 Meter Lagen und jeweils den dritten Platz über 50 Meter Freistil und 100 Meter Brust. Zudem freute sich Annika Michel über zwei dritte Plätze auf der 100 Meter Freistil- und der 100 Meter Rücken-Strecke.

Emelie Harsch erfolgreichste Nachwuchsschwimmerin

Erfolgreichste Nachwuchsschwimmerin des Team Buron Kaufbeuren an diesem Spätnachmittag war Emelie Harsch. Sie sicherte sich den dritten Platz über 200 Meter Brust und schlug als hervorragende Vierte über 100 Meter Brust an.

Aber auch die anderen Aktiven des Team Buron zeigten nach der langen Trainings- und Wettkampfpause sehr gute Leistungen. Das reichte zwar nicht für Plätze ganz vorne. Aber Laura Basener, Emily Busch, Erik Deiter, Florian Dieser, Laura Dieser, Konstantin Dieterle, Salomon Heindl, Paula Hülbig, Angelina Keist und Lia Nika Meriakri, Lavinia Schroth, Emma Schweitzer, Felix von der Ropp, Flora von der Ropp sowie Johanna Wlodarcyk stellten viele neue persönliche Bestzeiten auf.

Die Trainer sind zufrieden

Die Trainer des Team Buron Kaufbeuren waren mit den gezeigten Leistungen ihrer Athleten sehr zufrieden. Zugleich machte der Wettbewerb Geschmack auf mehr, weshalb die Übungsleiter sich auch auf einen geregelten Trainingsbetrieb im Herbst freuen.