Ein Fest für alle Sinne im Jordanpark Kaufbeuren

Der Jordanpark in Kaufbeuren wird zu einem Treff für Jung und Alt. Besucher freuen sich über viele Informationen für Familien, Spiele und ein Festival der Jazz-Künstler.

22.05.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Das vergnügliche Lachen von Kindern und der Duft von frisch gebackenen Waffeln empfingen die Besucher am Samstag im Jordanpark. Die Abteilung für Gleichstellung und Familie der Stadt und Kaufbeurens Familienstützpunkte hatten zu einem Fest eingeladen. Zugleich fand das vierte Jugend-Jazz Festival mit fünf Bands aus der Region im KulT-UriG Biergarten des Parks statt. Verschiedene Organisationen und Fördervereine aus Kaufbeuren begleiteten die Veranstaltung. Sie informierten über ihre unterstützende und beratende Funktion für Familien in Kaufbeuren und Umgebung sowie ihre jeweiligen Angebote. Durch viele Mit-Mach-Aktionen, wie das „Entenrennen“ im Jordanbach, Kinderschminken oder die Schatzsuche im Sand wurden die kleinen Gäste gebührend unterhalten.

Bilderstrecke

Familienfest und Jugend-Jazz-Festival Kaufbeuren

Vor dem Jordanbad hatte so mancher auf dem Kinderflohmarkt die Möglichkeit, durch Schätze zu stöbern und neue Errungenschaften für das eigene Kinderzimmer zu finden. Der Verein Hockey for Hope setzte in Zusammenarbeit mit dem Streethockey-Verein ein Streethockey-Training in der Erdgas-Schwaben-Arena um. Hockey for Hope unterstützt rund um die Sportart verschiedene Aktionen für bedürftige Kinder und Jugendliche weltweit. Johannes Kellner, ein Mitglied der Charity-Organisation, erklärte, dass Kinder die Möglichkeit erhalten sollten, von ihrem Alltag eine Weile befreit zu sein.

Für Familien etabliert

Organisatorin Elke Schad, Gleichstellungs- und Familienbeauftragte der Stadt Kaufbeuren, war überwältigt von der Anzahl an Familien, die sich aktiv am Geschehen beteiligten: „Dadurch erfahre ich Wertschätzung für meine Arbeit. Es ist schön, dass sich der Park für Familien etabliert hat und dieser Ort in einer entspannten, heiteren Atmosphäre genossen werden kann.“ Vor der Bühne des Jazz Festivals tanzten Kinder zu den beschwingten Melodien der Jazz-Künstlerinnen und Künstler. Sie genossen es, zusammen zu performen und in einer Gemeinschaft zu musizieren. Für viele bedeutete diese Art von Musik Freiheit und Vielfältigkeit. „Es war etwas ganz Besonderes den ersten Auftritt nach zwei Jahren spielen zu dürfen“, betonte Christian Schmerder, Leiter der Big Band der Musikschule Gersthofen. „Die Energie und die Lust zu spielen, war für uns alle heute riesig.“ Der Jordanpark präsentierte sich als Ort für Gemeinschaft, vielfältige Musik und interkulturelles Zusammenkommen – zwischen Tänzen aus Usbekistan und den schillernden Klängen der Instrumente.

