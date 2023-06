„Ein ganz besonderer Haufen“ - der SV Mauerstetten im Relegationsfieber

Der SV Mauerstetten erlebt eine furiose Saison. Nun geht es für den Kreisligisten in die zweite Relegationsrunde zum Aufstieg gegen den den Bezirksligisten TSV Ottobeuren.

02.06.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Nach dem Sieg in der ersten Relegationsrunde zum Aufstieg in die Bezirksliga bereitet sich der SV Mauerstetten auf die nächste Partie vor. Der SVM hatte gegen Seeg-Hopferau-Eisenberg vor rund 1000 Zuschauern 2:0 gewonnen und trifft in der zweiten Runde auf den Bezirksligisten TSV Ottobeuren. Was der SVM nun vorhat, erläutert Willi Dressler, bis vor Kurzem Leiter der Fußballabteilung.

Herr Dressler, der SV Mauerstetten steht kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksliga. Um diesen mitzuspielen, ist der größte Erfolg der Mauerstettener Fußballer seit jeher. Wie erleben Sie diese Saison?

Dressler: Ich bin in Mauerstetten schon lange dabei und habe viele Höhen und Tiefen erlebt. Mit Blick auf die Vereinsgeschichte war wirklich in jeder Generation etwas geboten. Mein Gefühl sagt mir aber, dass das jetzt gerade wirklich ein ganz besonderer Haufen ist. Das ist eine besondere Konstellation. Und mit Uwe Zenkner haben wir natürlich auch einen Top-Trainer. Basti Stötter, unser Torwart, spielt, glaube ich, gerade die Saison seines Lebens.

Sie sprechen vom größten Erfolg und Spiel der Vereinsgeschichte am Samstag. Da steht die Mannschaft aber auch unter Druck?

Dressler: Ich erlebe, dass die Mannschaft diesen Druck in positive Energie umwandelt. Ich sehe kein Nervenflattern. Ich sehe Vorfreude. Schon seit vergangenem Sonntag haben immer die größten Spiele der Vereinsgeschichte. Den Druck sehe ich aktuell bei Ottobeuren: Sie sind Bezirksligist. Die wollen nicht absteigen, wir dürfen aufsteigen.

Viele Fans aus Mauerstetten waren am Mittwoch in Thalhofen. Wie viele werden es am Samstag in Ronsberg sein?

Dressler: Viele. Wir planen den Einsatz von Fanbussen.

Sie waren bis vor Kurzem Abteilungsleiter Fußball beim SVM. Warum sind Sie es nicht mehr?

Dressler: Neuer Abteilungsleiter ist nun Hannes Reisach. Ich werde der Fußballabteilung weiterhin unterstützend zur Verfügung stehen. Ich bin nun designierter Vorstand der Jugendfördergemeinschaft Ostallgäu-Nord.