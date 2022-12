Ein ganz besonderes Fest - Schiedsrichter unter sich

Nach dreijähriger Zwangspause haben die Ostallgäuer Schiedsrichter endlich wieder Weihnachten gefeiert - nebenbei auch für einen guten Zweck gesammelt.

29.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

„Nach den ganzen Einschränkungen in den Jahren 2020 und 2021 mit Lockdowns und zahllosen Absagen hatten wir die Hoffnung auf ein normales Jahr 2022. Einfach mal wieder ein bisschen Normalität im Leben und am Wochenende ein paar Spiele pfeifen, das war unser Wunsch.“ So drückte Ingo Weber, Obmann der Schiedsrichtergruppe Ostallgäu, die Hoffnung der Unparteiischen bei deren Jahrestreffen. Eine Zeit, in der nicht nur der Ball auf den Sportplätzen im Allgäu ruhte, sondern auch das Gruppengeschehen gänzlich zum Stillstand kam. Allerdings seien „Zusammenhalt und Kameradschaft“ zwei Merkmale, die auf seine Referees seit Jahrzehnten und über Generationen zuträfen. Es zeige zudem, dass das Hobby mehr ist, als nur mit einer Pfeife über den Platz zu springen.

Spende an die Buchloer Tafel

Die Kameradschaft und der Zusammenhalt, die der 36-jährige Gruppenchef aus Kaufbeuren erwähnte, zeigte sich auch beim jährlichen „sozialen Wochenende“ („Sozialer Tag“ genannt), an dem die Ostallgäuer Schiris ihre erpfiffenen Aufwandsentschädigungen einem sozialen Zweck spenden durften. Auf die „Lebenskonzepte Budjarek“ und den „Allgäuer Wünschewagen“, die die Spenden des sozialen Tages 2019 und 2021 erhielten, folgten heuer die Tafeln im Ostallgäu und in Kaufbeuren. Und die Spenderinnen und Spender zeigten sich großzügig. Auf der Feier wurde die Spendensumme bekannt gegeben und an den Leiter der Buchloer Tafel, stellvertretend für alle Tafeln im Ostallgäu, überreicht: Insgesamt kamen 2018 Euro zusammen – ein neuer Rekord in der 34-jährigen Geschichte des „sozialen Tages“.

Ehrungen für Lukas Schregle und Christian Gangi

Nachdem die Ehrungen für die Schiedsrichterzugehörigkeit für 2020 und 2021 an gesonderten „Ehrungsabenden“ gewesen waren, konnte die Zusammenkunft in der Weihnachtszeit traditionell für diese wieder genutzt werden. 14 aktive und passive Unparteiische, die dem Hobby von 10 bis 45 Jahre beiwohnen, kamen hierbei auf eine Gesamtschiedsrichtertätigkeit von 385 Jahren. Obmann Ingo Weber ließ es sich nicht nehmen, zu jedem eine kleine Laudatio zu halten – darunter auch seinem eigenen Vater, Arthur Weber. Zudem wurden Lukas Schregle und der unermüdliche Christian Gangi gesondert ausgezeichnet.

Schiedsrichter Lukas Schregle vom FC Biessenhofen-Ebenhofen.

Auszeichnungen