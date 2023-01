Gewaltiges gemaltes Geschichtsbuch von Baisweil im Ostallgäu

Christian Burkhardt hat für das Baisweiler Rathaus ein großes Wandbild geschaffen. Wie die Arbeit ablief und was ihn inzwischen noch mit der Gemeinde verbindet.

18.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Für die Verwaltungsmitarbeiter und Gemeinderäte in Baisweil gehört es inzwischen längst zum Alltag, vielen anderen blieb der beeindruckende Anblick wegen der Corona-Beschränkungen aber bisher verwehrt. Die Rede ist vom großen Wandbild, das der Maler Christian Burkhardt für den Sitzungssaal des Rathauses seines neuen Wohnortes geschaffen hat.

Das Wandbild ist 4,8 Meter breit und 1,4 Meter hoch

4,8 Meter bereit und 1,4 Meter hoch ist das Werk, in das Burkhardt seine ganz Könnerschaft als Landschaftsmaler eingebracht hat. Bereits 2020 habe die Gemeinde Baisweil bei ihm angefragt, ob der ein Wandbild für das Rathaus schaffen kann. Daraufhin fertigte er zunächst einen Entwurf in eine etwas verkleinerten Maßstab. Dieser enthielt bereits die geschichtlichen Eckdaten der Orte Baisweil, Lauchdorf und Großried, die heute die Gemeinde Baisweil bilden. Die historischen Angaben steuerte Dorfchronistin Klara Leuterer bei. Sie sei es letztlich auch gewesen, die ihn zu diesem „gemalten Geschichtsbuch für die Gemeinde“ inspiriert habe, betont Burkhardt.

Ein "Entstehungsprozess im Miteinander", schwärmt Künstler Christian Burkhardt

Nach der Zustimmung des Gemeinderates und der Beauftragung ging Burkhardt dann auf Motivsuche in den Ortsteilen und fand einen reichen Schatz an „stillen Winkeln“ wie den äußeren Friedhof in Lauchdorf, die Allee in Großried und den „Ort der Stille“ in Baisweil. Neben der Arbeit an dem Wandbild entstanden in dieser Zeit auch noch zahlreiche größere Acrylbilder von den gesammelten Impressionen aus dem Gemeindegebiet. „Sehr wertschätzend und hilfreich“ habe er es empfunden, dass sich alle drei Bürgermeister der Gemeinde und auch die Chronistin Leuterer immer Zeit genommen hätten, wenn es um (schnelle) Entscheidungen bei Details oder auch bei der Beschriftung des Gemäldes gegangen ist. „Ich genoss diesen Entstehungsprozess im Miteinander und werde mich stets sehr gern daran erinnern“, blickt Burkhardt auf die Arbeit an dem Wandbild zurück, das in seinem Atelier entstanden ist und anschließend im Rathaus angebracht wurde.

Wegen Corona war keine offiziell Präsentation des Gemäldes möglich

Wegen der Corona-Einschränkungen in den vergangenen beiden Jahren sei es jedoch nicht möglich gewesen, die Arbeit offiziell der Öffentlichkeit zu präsentieren, bedauert der Künstler. Er hofft aber, dass möglichst viele Gemeindebürger einen Termin im Rathaus oder eine öffentliche Ratssitzung nutzen, um das Gemälde in Augenschein zu nehmen. Seit dem Auftrag aus Baisweil ist dort nicht nur das Kunstwerk, sondern auch das neue Wohnhaus des Künstlers entstanden. Die Wohnräume im Germanenweg sind schon bezogen, das Atelier steht kurz vor der Fertigstellung. Dort will Burkhardt auch Malkurse und anbieten „und unser Dorf damit bereichern“, freut sich Baisweils Zweite Bürgermeisterin Iris Spielmann über den neuen Bewohner der Gemeinde.