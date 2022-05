Ein gewaltiger Unterschied - SVM will Volleyball noch mehr fördern

Die Versammlung der Abteilung des SV Mauerstetten stößt auf großes Interesse. Max Merkel löst Thomas Gärtner als Leiter ab. Die Sportliche Leitung soll gestärkt werden.

Auf großes Interesse stieß die diesjährige Jahreshauptversammlung der Abteilung Volleyball des Sportvereins Mauerstetten. Denn der scheidende Abteilungsleiter Thomas Gärtner begrüßte zahlreiche Volleyballfreunde.

Gärtner will aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Bei den Neuwahlen wurde Max Merkel zum neuen Abteilungsleiter gewählt. Der weitere Vorstand: Stellvertreter: Speedy Saveur, Jugendleiterin: Karin Sailer, Schriftführerin: Maresa Klimpe, Kassiererin: Karin Goldbrunner. Der scheidende Abteilungsleiter Gärtner verabschiedete zudem Daniela Kristen als stellvertretende Abteilungsleiterin, Karin Klöck als Schriftführerin und Christoph Sailer für jahrelange Trainertätigkeit. Jugendleiterin Karin Sailer erläuterte das neue Konzept für die Volleyballabteilung: Dabei wird das Kernstück die sportliche Leitung neben den administrativen Funktionären bilden. Sailer: „Wir haben einen Sportleiter Fitness, Herren, Damen und Jugend sowie zusätzlich eine Jugendleiterin bestimmt, die gemeinsam in vielen Gesprächen zusammen ein richtungsweisendes Konzept erarbeiten werden und so den Volleyball beim SVM noch besser fördern werden.“

Die alte Abteilungsleitung (von links): Leiter Thomas Gärtner, Testzentrum Nicole Schmid, Vereinsvorsitzender Werner Höbel, Stellvertretende Abteilungsleiterin Daniela Kristen, 2. Vorsitzende Simone Seidl, Trainer Damen III Christoph Sailer, Schriftführerin Karin Klöck und Betreuer Max Merkel.

In der jüngeren Vergangenheit machte vor allem Corona der Abteilung zu schaffen: So berichtete Kassiererin Karin Goldbrunner, dass aufgrund der vielen ausgefallenen Veranstaltungen kaum Bewegung auf dem Konto war und sich so Einnahmen und Ausgaben die Waage hielten. Auch Thomas Gärtner beklagte, dass die Saison 2020/2021 abgebrochen wurde und es auch keinen Auf- und Absteiger gab. Sehr zum Nachteil der U20, die nach vielen Jahren wieder einmal die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft erreichte, aber dann leider nicht spielen durfte. Trotz des weiterhin vorherrschenden Themas Corona liefen die Planungen für die Saison 2021/22 an. Für den Abteilungsleiter bedeutet das sehr viel Arbeit. Er arbeitete zusammen mit dem Vorstand des SVM ein Hygiene- und Testkonzept aus und übernahm die Verantwortung für die vielen Spielerinnen, die begierig auf ihre gewohnten Übungsstunden waren. Der Aufbau eines eigenen Testzentrums beim SVM sowie die Eröffnung der Dreifachturnhalle mit großzügigen Räumlichkeiten machten vieles leichter. Dafür bedankte sich Gärtner für die Abteilung bei der Gemeinde Mauerstetten und dem Vorstand des Sportvereins.

17 Jugendteams und ein Preis

Jugendleiterin Sailer schloss sich diesem Dank an – auch bei den Fußball-Platzwarten, die die Rasenplätze perfekt für viele Volleyball Trainingseinheiten herrichteten. Sie gab einen Überblick über die 17 Jugendmannschaften mit vier Teams unter elf Jahren, die bei ihr und den vielen Trainern und Betreuern lernen und dem Verein gut ausgebildete junge Volleyballspielerinnen zur Verfügung stellen. So hat der SVM den BVV-Jugendförderpreis in Schwaben gewonnen und über die Kooperationsverträge mit den Schulen die Angebote an die Mädchen ausgebaut. Ein wichtiger Punkt sei auch das Stützpunkttraining, das Trainer Andi Dürr seit 2014 mit viel Engagement betreut und organisiert.

Ein bemerkenswerter Fortschritt

Die einzelnen Trainer stellten obendrein ihre Mannschaften, auch der Herren und Frauen sowie deren Erfolge und Fortschritte vor. Davon berichtete auch Annelie Gerlach aus Jengen, die bei allen Spielen der Damen dabei ist: „Ich war am Anfang der Saison in Dachau, wo die Damen 1 mit 0:3 verloren und am Ende der Saison beim TSV Burgberg, wo die gleiche Mannschaft gegen den Tabellenzweiten mit 3:2 gewonnen haben. Welch ein gewaltiger Unterschied! Da sieht man, welch gute Ausbildungsarbeit alle Trainer des SV Mauerstetten machen.“

Sportler als Möbelpacker

Auch der Vereinsvorsitzende, Werner Höbel, der auch Bürgermeister Armin Holderried vertrat, lobte die Arbeit der Abteilung und freute sich über das große Interesse der Mitglieder am Gesamtverein. Nicht nur der gute Besuch der Versammlung, sondern vor allem die sehr rege Teilnahme vieler Mitglieder beim Umzug von der Sonnenhofhalle in die neue Halle freute ihn sehr. Er lobte nochmals die gute Organisation von Thomas Gärtner und seiner Trainer und Betreuer bei der Bewältigung der langwierigen Corona-Krise und den Mut der vielen Aktiven, wieder mit dem Spielen und Trainieren zu beginnen.