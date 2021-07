Ein Haus wie ein Fernrohr

Zwischen Fliegerhorst und Bahnhof lebt Bildhauer Sebastian Mayrhofer mit Familie in einem außergewöhnlichen Haus. Wie es dazu kam.

11.07.2021 | Stand: 16:30 Uhr

Den Traum vom Eigenheim erfüllt hat sich Künstler Sebastian Mayrhofer. Der gern interdisziplinär arbeitende Bildhauer aber wollte kein Haus, „das so normal ist“. Also hat er angefangen zu tüfteln und Kreativität walten lassen. Heraus kam wahrlich kein Otto-Normal-Haus. Das Gebäude in der Kurve in der Hohen Buchleuthe schmiegt sich förmlich in seine Umgebung hinein. Form und Material erinnern an einen Flughafenhangar, was zum benachbarten Fliegerhorst passt. Zur Bundeswehrseite hin mit einem großen Garagentor ausgestattet, auf der anderen Seite mit einer riesigen Fensterfront, sieht Mayrhofer sein Heim auch als eine Art Fernrohr und somit eine Verbindung zwischen Flugfeld und dem in Sichtweite liegenden Kaufbeurer Bahnhof.