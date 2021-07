Ein Huhn für den Piks: Indonesien als Vorbild für Kaufbeuren und das Ostallgäu?

Oberbürgermeister Stefan Bosse sucht nach Rezepten gegen die Impfmüdigkeit. Der Kaufbeurer Impfarzt Gregor Blumtritt sieht nur einen wirksamen Anreiz.

13.07.2021 | Stand: 18:50 Uhr

Mittlerweile können sich Kaufbeurer und Ostallgäuer ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen, sogar zwischen den Vakzinen wählen. Biontech, Moderna, AstraZeneca oder Johnson&Johnson, alles sei möglich. Trotzdem kämen kaum noch Menschen in die Impfzentren, berichtete Oberbürgermeister Stefan Bosse bei der jüngsten Sitzung des Beirats für Vielfalt und Offene Gesellschaft. „Es ist der Punkt gekommen, an dem die Menschen nicht mehr in die Impfzentren kommen, sondern wir zu ihnen kommen müssen.“