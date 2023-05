Ein jugendliches Quartett, um Kinder zu unterrichten - Team Buron hat neue Trainer

Vier neue, junge Assistenztrainer beim Taekwondo Team Buron Kaufbeuren. Aus Hilfstrainern werden nun versierte Assistenztrainer für die Kampfschlümpfe.

29.05.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Vier Teilnehmer des Taekwondo Team Buron Kaufbeuren haben ihre Assistenztrainerausbildung bei der Bayerischen Taekwondo Union (BTU) bestanden. Moritz Kranz, Lisa-Marie Langner, Anna Paul und Sarah Speiser können nun den Nachwuchs beim TTBK ausbilden.

Prüfung am Bundesstützpunkt

Nachdem die Theorie über mehrere Wochen online unterrichtet wurde, stand ein verlängertes Wochenende inklusive Lehrgang und Prüfung am Bundesstützpunkt Nürnberg an. Das Prüfungskomitee bestand aus der Lehrwartin der BTU Lisa Rucker aus Fürth und Jugendwart Wolfgang Kaletta aus München. Nach eingehender Prüfung bestanden alle Trainer des TTBK ihre Prüfung und sind ab sofort Assistenztrainer der BTU.

Hilfstrainer bei den Kampfschlümpfen

Diese Ausbildung wird im Verband für Trainer unter 18 Jahre angeboten. Anna Paul, Sarah Speiser, Moritz Kranz und Lisa-Marie Langner waren bisher als Hilfstrainer im Team Buron bei den Kampfschlümpfen (3-5 Jahre) im Einsatz und dürfen jetzt ihr Wissen an den Nachwuchs weitergeben.

Gute Trainerausbildung beim Team Buron

Das Taekwondo Team Buron Kaufbeuren ist für seine gute Trainerausbildung bekannt: Vereinsvorsitzende Michaela Zimmermann, Inhaberin des Trainer A Scheins, unterrichtet bei den Trainerausbildungen der Bayerischen Taekwondo Union und nimmt auch Prüfungen ab. Jugendwartin Dorine Heckl ist Inhaberin des Trainer B Scheins, zudem hat der Verein zahlreiche C Schein-Inhaber sowie Assistenztrainer. Außerdem nehmen derzeit zwei weitere Trainer vom TTB Kaufbeuren an der Trainer C Schein-Ausbildung teil.