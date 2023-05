Ein Spiel für die Fans - das Derby zwischen SVK und SVO am Saisonende

Am letzten Spieltag der Bezirksliga kommt es zum großen Derby in Germaringen – der SVO empfängt die SpVgg Kaufbeuren. Es geht nur noch ums Prestige.

27.05.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Für die SpVgg Kaufbeuren und den SVO Germaringen hat die Dramaturgie der Bayerischen Fußball-Verbandes gepasst: Zwar geht es für beide Mannschaften um nichts mehr, aber dafür stehen sie sich im Derby am letzten Spieltag der Bezirksliga Schwaben Süd gegenüber.

Kaufbeuren mit Rückenwind

Zum letzten Spiel in der Bezirksliga fährt die SpVgg Kaufbeuren zum Derby nach Germaringen. Bei den Kaufbeurern ist nach dem nach dem verdienten 3:1-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Egg an der Günz Aufatmen angesagt gewesen. Endlich hatte das Team wieder seine Möglichkeiten genutzt und stand sicher in der Abwehr. Dieses Mal hatte die SVK auch das nötige Glück bei den Chancen des SVE. Kaufbeuren stand zur Halbzeit der Saison noch auf Platz vier, rutschte aber nach einer Niederlagenserie auf Rang sechs ab. Jetzt will die SVK gegen Germaringen den Schwung mitnehmen und ein offensives Spiel zeigen. Für beide Teams geht es um nichts mehr, doch ein Derby will wohl keiner verlieren. „Wir wollen die Saison mit einem Sieg abschließen“, erklärt SVK-Trainer Mahmut Kabak. Die Kaufbeurer, wahrscheinlich das jüngste Bezirksligateam, sehen sich weiterhin in der Entwicklung.

Planung für nächste Saison beginnt

Nach dem Spiel beginnt die Sommerpause, nicht jedoch für die Verantwortlichen der Spielvereinigung Kaufbeuren um Sportchef Thomas Neumann. „Jedes Jahr dasselbe: Wir werden den einen oder anderen Spieler verlieren, bekommen jedoch wieder hungrige Spieler aus der Jugend nach – und auch den einen oder anderen Neuzugang. Die Wechselfrist endet am 30. Juni, dann geht es nur noch über Amateurverträge. Doch zuerst steht bei vielen erst mal der Urlaub an.“

Germaringen ohne Druck

Am letzten Spieltag in der Bezirksliga Süd kommt es am Samstag ab 14 Uhr zum Derby zwischen dem SVO Germaringen und der SpVgg Kaufbeuren. Für beide Vereine ist die Saison mehr oder weniger gelaufen, sodass man vielleicht auf ein Spiel mit offenem Visier hoffen darf. Der SVO hat am vergangenen Wochenende bereits den Klassenerhalt fix gemacht und kann befreit aufspielen. „Man hat schon gespürt, dass bei allen Beteiligten eine Menge Last abgefallen ist“, sagt der sportliche Leiter Oliver Baumann, der das Derby vor hoffentlich toller Kulisse noch als Zugabe zum Saisonabschluss sieht. Trotz einer starken Rückrunde für den SVO trennen beide Mannschaften acht Punkte vor dem Saisonfinale, sodass die Favoritenrolle sicher bei den Gästen liegen dürfte. Allerdings verlief die zweite Saisonhälfte bei der SVK sicher nicht ganz nach Wunsch, hatte sie doch zuvor immer wieder Richtung Tabellenspitze geschielt.

Eine Situation für viele Tore?

Beim ersten Aufeinandertreffen im Parkstadion trennten sich die Teams nach einem packenden Derby mit einem torlosen Unentschieden. Trainer Johannes Martin fordert aber trotz der entspannten Situation: „Wir wollen uns auf jeden Fall mit einer starken Leistung von unseren Fans in die Sommerpause verabschieden, am besten mit einem Sieg.“