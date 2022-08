Ein Stadtderby, das keines sein soll - das Duell der Zweiten

Am Samstag treffen die Reserveteams der SpVgg Kaufbeuren und des BSK Neugablonz in der A-Klasse 5 aufeinander. Die Ausgangslage könnte für die Teams unterschiedlicher nicht sein.

26.08.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Kann ein Pflichtspiel, in dem sich die SpVgg Kaufbeuren und der BSK Olympia Neugablonz gegenüberstehen, eine ganz normale Partie sein? Ja, sagt SVK-Trainer Mahmut Kabak vor dem Aufeinandertreffen der Reserveteams beider Vereine im Parkstadion am Samstag ab 13 Uhr.

Zwischenstopp statt Meilenstein

Besondere Derbystimmung sei beim Trainer der Kaufbeurer Reserve in den zurückliegenden Tagen nicht aufgekommen. So wird das Duell mit den Schmuckstädtern nur ein weiterer Schritt sein, um „so schnell wie möglich“ erneut aufzusteigen. Mit der noch jungen Saison ist man bei der SpVgg mit Blick auf das Reserve-Team jedenfalls „zufrieden“, wie Kabak es einordnet. Sieben Punkte hat die Mannschaft aus drei Spielen geholt – und steht damit viel besser da als Neugablonz.

BSK derzeit ausgedünnt

Die BSK-Reserve hat nur einen Punkt auf dem Konto. „Viele Schwierigkeiten“, insbesondere bei der personellen Besetzung, beklagt dieser Tage BSK-Reserve-Trainer Alex Lang. Und Besserung sei nicht in Sicht. „Im August sind viele im Urlaub“, erklärt er. Vielleicht gelingt es seiner Mannschaft, auf der Leistung des zurückliegenden Wochenendes – immerhin ein 1:1 gegen Biessenhofen-Ebenhofen – aufzubauen. „Damit muss man zufrieden sein“, findet der Trainer, der in diesen Zeiten nur von „Spiel zu Spiel“ schauen werde. Und trotz aller Widrigkeiten ist er der festen Überzeugung, dass es gelingen werde, dass Neugablonz mit einer „schlagkräftigen Truppe“ im Parkstadion auftritt.

SVK nimmt Favoritenrolle an

Deutlich zufriedener gibt sich da schon Kabak. Für die SVK-Reserve sei die bisherige Saison nämlich so gelaufen, wie man es sich im Vorfeld vorgestellt habe. Dass damit einhergeht, dass Kaufbeuren klarer Favorit im Match ist, ist für Kabak indes okay, erklärt er: „Man möchte sagen, wir sind in diesem Spiel gezwungen, zu gewinnen.“