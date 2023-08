„Ein surreales Gefühl“ - Magnus Elstner über die WM im Faustball

Nach dem vierten WM-Titel in Folge für Deutschland, und das zu Hause vor 10.000 Zuschauern, hoffen Faustballer auf einen Boom. Magnus Elstner vom TVN war in Mannheim dabei.

Weltmeister – und zwar zum vierten Mal in Folge und zum 13. Mal insgesamt. Die Faustball-Mannschaft Deutschlands ist derzeit das Non-plus-Ultra in dem Sport. Zudem wurde der Titel vor heimischer Kulisse gewonnen: das Endspiel gegen Österreich vor 10.000 Zuschauern. „Für mich war es in der SAP Arena ein surreales Gefühl, dass es der Faustball schafft, eine solch große Arena zu füllen und so eine gute Stimmung zu schaffen“, berichtet Magnus Elstner vom TV Neugablonz.

Sommerfest und Viertelfinale - danach nach Mannheim

Der 24-jährige Zuspieler des TVN war nämlich mit einigen Mitspielern nach Mannheim gefahren, um sich die Endrunde anzuschauen. Dabei war das anders geplant. „Wir haben in der Woche vor dem Endspiel unser Sommerfest gehabt und dort den Livestream vom Viertelfinale zusammen angeschaut“, erzählt Elstner. Das Finale wollten sie eigentlich bei einem Public Viewing auf dem Vereinsgelände in der Turnnerstraße anschauen und feiern. Doch nachdem Deutschland durch die Gruppenphase und das Viertelfinale gegen Chile mit jeweils 3:0 gepflügt war, wollten die Neugablonzer lieber live dabei sein: „Einige von uns, mich eingeschlossen, waren für die Finalspiele in der SAP-Arena in Mannheim“, erklärt der 24-Jährige.

Idole und künftige Gegner in der Hallensaison

Der TVN und Elstner haben heuer eine sehr erfolgreiche Spielzeit (fast) hinter: In der Hallensaison qualifizierte sich Zweitbundesligist Neugablonz in der Relegationsrunde für die 1. Bundesliga. In der Feldsaison wurde der TVN bayerischer Meister – und kann noch über die Relegation in die 2. Bundesliga aufsteigen. So oder so: In der nächsten Hallensaison wird der TVN in der Bundesliga Süd auf – Stand jetzt – acht Weltmeister treffen. Denn so viele Mitglieder aus dem zehnköpfigen Team Deutschlands spielen in der Liga. Kein Wunder, dass die Neugablonzer ihre Idole, künftigen Gegner und erfolgreiche WM-Spieler sehen wollten.

Weltmeister ohne Satzverlust

Und Deutschland lieferte als Topfavorit weiter: Im Halbfinale wurde Brasilien und im Finale Österreich mit 4:0 geschlagen. „Die Weltmeisterschaft ohne Satzverlust zeigt wohl einmal mehr die Stärke des Faustballs in Deutschland gegenüber dem Rest der Welt“, meint Elstner anerkennend – auch mit Blick auf das kleine Finale: „Das Spiel um Platz 3, Schweiz versus Brasilien, war wesentlich ausgeglichener und gespickt mit langen Ballwechseln auf Top-Niveau.“

Begeisternde Atmosphäre

Doch begeistert war er auch von der Atmosphäre – zumal erstmals bei einer WM indoor auf Naturrasen gespielt wurde. Auch der Nationaltrainer und seine Spieler waren hin und weg: „So eine Stimmung haben wir alle noch nicht erlebt. In der Halle ist es so laut, da erreicht man die Spieler kaum“, sagte Bundestrainer Olaf Neuenfeld angetan – und Kapitän Fabian Sagstetter erklärte: „Das war alles umwerfend, neu und groß. Ich hoffe, die Bilder gehen raus in die Welt.“ Denn neben der Stimmung waren auch die sportlichen Leistungen und die Fairness des Publikums augenfällig.

Folgt nun ein Boom?

Insofern ist auch Elstner vorsichtig optimistisch: „Wir hoffen natürlich, dass wir von der erhöhten medialen Präsenz profitieren können und zum einen mehr Nachwuchsspieler für unseren Sport begeistern und zum anderen mehr Zuschauer für die kommende Saison in der Ersten Bundesliga zu gewinnen können.“