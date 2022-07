Ein weiterer Bahnhalt in Kaufbeuren: Das sind die Pläne

Die Deutsche Bahn möchte einen weiteren Zustiegspunkt in Kaufbeuren bauen. Wie der Verkehrsknotenpunkt an das Straßennetz angebunden wird.

12.07.2022 | Stand: 18:08 Uhr

Die Grobplanung steht, jetzt geht es an die Details: In den Jahren 2024 und 2025 soll dort, wo die Buronstraße in die Neugablonzer Straße mündet, ein neuer Verkehrsknotenpunkt entstehen. Vorgesehen sind eine ebenerdige Anbindung beider Straßen sowie des Hochstadtweges, der Neubau der maroden Wertachbrücke sowie ein neuer Bahnhalt. Dessen Umfeld, die sogenannte Begleitinfrastruktur der beiden Bahnsteige auf der Strecke zwischen Kaufbeuren und Buchloe, ist Sache der Stadt. Der Bauausschuss sprach sich in seiner jüngsten Sitzung für eine Variante aus, die in der Buronstraße Kurzhaltestreifen vorsieht.

