Ihre Lieblichkeit Christina I. und seine Tollität Martin III. aus Pforzen (Ostallgäu) haben als Prinzenpaar Geschichte geschrieben. Warum ihnen ein Rekord gehört.

23.02.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Glückwunsch, Sie sind das am längsten amtierende Prinzenpaar der Fastnachtszunft Burgenstadl (FZB) in Pforzen. Corona hat also auch etwas Gutes, oder?