Eine Schippe draugelegt - BSK veranstaltet heuer das dritte Jugendturnier

Der BSK Neugablonz bereitet das dritte internationale Fußballturnier in diesem Jahr vor. Dieses Mal spielt die C-Jugend - und es sind namhafte Vereine dabei.

29.08.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Es ist der nächste Höhepunkt für den BSK Olympia Neugablonz: Sieben Wochen nach dem letzten Event steht am Sonntag, 3. September, bereits das nächste Nachwuchsturnier auf dem Programm. 18 C-Jugendmannschaften treten beim internationalen Herzog-Trockenbau-Cup in Neugablonz an.

Aufwendige Vorbereitung

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Wir haben zahlreiche Sitzungen abhalten müssen. Das ist für uns die nächste Herausforderung“, sagt BSK-Vorstand Rainer Arndt. Denn schließlich gilt es, ein optimaler Gastgeber zu sein. „Wir legen bei der Organisation nochmals eine Schippe drauf“, betont Finanzvorstand Thomas Glüder. Primär muss abseits der drei Sportplätze alles funktionieren. Von der Verpflegung der Besucherinnen und Besucher, der Mannschaften bis hin zum reibungslosen Ablauf. So soll nichts dem Zufall überlassen werden. BSK-Jugendleiter Ertan Cihan ist genauso mit Herzblut bei der Organisation dabei, wie der gesamte Vorstand.

Die Seniorenteams helfen mit

„Dass sich sogar Spieler der Ersten und Zweiten Mannschaft gefunden haben, die unterstützend mitwirken, ist eine tolle Sache. Das ist ein tolles Wir-Gefühl“, betont Cihan. Besonders die Unterstützung und Kooperation mit dem Turnverein Neugablonz darf nicht außer Acht gelassen werden. Am Turniertag selbst nutzen die Kicker die Küche samt Räumlichkeiten. 160 Kinder von den teilnehmenden Vereinen kommen nicht nur in Hotels, sondern auch bei Gastfamilien unter. „Da haben Sportvorstand Antonio Mezzoprete und das Team hier Großartiges geleistet“, bedankt sich Antonio Pisanu bei allen Helferinnen und Helfer für ihr unermüdliches Engagement.

Vier Mannschaften aus der Schweiz

Im Sportjahr 2023 gab es bisher zwei große Nachwuchsevents. Dem internationalen Hallenturnier im Februar folgte das Freiluftspektakel im Juli mit dem Turniersieg des FC Bayern über den 1. FC Kaiserslautern. Der BSK erreichte Platz neun – nach Elfmeterschießen gegen den FC Memmingen. „Wir haben während und besonders nach diesem Turnier schon viele positive Rückmeldungen erhalten“, berichtet Pisanu. Der Leiter Entwicklung beim BSK hat es wieder einmal geschafft, große Namen in die Schmuckstadt zu holen. Aus der Schweiz nehmen mit dem FC Basel, Grashoppers Zürich, der Sportacademy Zürich und den Young Boys Bern vier Mannschaften bei dem internationalen Kräftemessen teil. Ein Team der National Luxemburg ist ebenfalls mit von der Partie. Dazu kommen der FC Bayern München, Karlsruher SC, FC Augsburg, FC Kaiserslautern, SV Darmstadt 98, Hertha BSC Berlin, SpVgg Unterhaching und die Bullen aus Leipzig. „Wir freuen uns besonders auf die Teilnahme des SVO Germaringen, FC Memmingen, TSV Kottern und DJK Seifriedsberg“, erklärt Pisanu.

Gespielt wird an der Turnerstraße und im Waldstadion

Aufgrund der Vielzahl der teilnehmenden Mannschaften muss diesmal neben der Turnerstraße auch das Waldstadion in Beschlag genommen werden. Die Gruppen A und B treten in der Turnerstraße, die Gruppe C dagegen im Waldstadion an. Die Finalrunde startet gegen 14.45 Uhr mit dem Viertelfinale in der Turnerstraße. Im Anschluss folgen die beiden Semifinalduelle und das große Finale. Turnierbeginn ist bereits um 9 Uhr. Die Schirmherrschaft hat Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse übernommen.